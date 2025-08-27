محکمہ وائلڈ لائف نے نایاب طوطوں کی کھیپ بازیاب کرلی، 14 ملزمان کے چالان

کارروائیاں پنجاب کے مختلف شہروں میں کی گئیں، ترجمان وائلڈ لائف

آصف محمود August 27, 2025
facebook whatsup
لاہور:

محکمہ وائلڈ لائف نے مختلف کارروائیوں میں درجنوں طوطے اور تیتر بازیاب کرا لیے اور متعدد ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلیے۔

ترجمان وائلڈ لائف کے مطابق کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 114 طوطے، 2 کالے تیتر اور بٹیر کی نیٹنگ کے 21 ہنٹنگ گیئرز برآمد ہوئے، 14 ملزمان کا چالان کیا گیا۔

بہاولنگر میں غیرقانونی بریڈنگ فارم پر چھاپے کے دوران 56 راء طوطے اور 46 گانیدار طوطے تحویل میں لیے گئے۔ فیصل آباد برڈ شاپ پر کارروائی کے دوران 12 جنگلی طوطے اور 2 کالے تیتر برآمد ہوئے جبکہ 2 افراد کے خلاف چالان کیا گیا۔

فیصل آباد میں غیرقانونی شکار پر ایک شخص کو گرفتار کر کے ایئرگن، چھری، غلیل اور ذبح شدہ 4 پرندے برآمد کیے گئے۔ جھنگ سے بٹیر کا ایک نیٹنگ گیئر، لیہ، بھکر، بہاولپور اور اٹک سے بٹیر کے 9 نیٹنگ گیئرز جبکہ میانوالی سے بٹیر کے 3 ہنٹنگ گیئرز برآمد کر کے 3 شکاری گرفتار کیے گئے۔ اسی ضلع میں فاختہ کا ایک شکاری بھی گرفتار ہوا جس کے قبضے سے 4 ذبح شدہ فاختائیں برآمد ہوئیں۔

ساہیوال میں بٹیر کا نیٹنگ گیئر برآمد ہوا جبکہ ڈیرہ غازی خان میں غیرقانونی شکار پر 6 شکاریوں کا چالان کر کے ایک لاکھ 92 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ رحیم یار خان میں بٹیر کے 3 غیرقانونی ہنٹنگ گیئرز برآمد ہوئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم اور روسی صدر کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات طے

Express News

بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

ڈسکہ میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن، سکھ برادری فیلڈ مارشل اور پاک فوج کی مشکور

Express News

جام صادق پل کی ایک راہداری بی آر ٹی کے لیے مخصوص ہوگی، شرجیل میمن

Express News

کراچی، پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی، گرفتار 20 ملزمان جیل روانہ

Express News

چارٹر انسپیکشن کمیٹی؛ حاضر سروس وائس چانسلرز فارغ، ریٹائرڈ وائس چانسلرز کا نوٹیفکیشن جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو