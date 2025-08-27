’تھوڑی شرم ہے یا بیچ کھائی‘، بھارتی سوشل میڈیا صارفین بی سی سی آئی پر برہم

ایشیاء کپ کا آفیشل براڈ کاسٹ پارٹنر سونی اسپورٹس پاک بھارت میچ کا پرومو جاری کرنے کے بعد سے شدید تنقید کی زد میں ہے

ویب ڈیسک August 27, 2025
ایشیاء کپ 2025 کے آفیشل براڈ کاسٹ پارٹنر سونی اسپورٹس نیٹورک پاکستان بمقابلہ بھارت میچ کا پروموشنل اشتہار جاری کرنے کے بعد شدید تنقید کی زد میں آگیا۔

جاری کیے گئے پرومو میں بھارتی کپتان سوریا کمار یادو، پاکستانی فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی اور بھارت کے لیجنڈ بلے باز وریندر سہواگ کو دکھایا گیا جس کا مقصد 14 ستمبر کو روایتی حریفوں کے درمیان شیڈول میچ کی سنسنی کو بڑھانا تھا۔

تاہم، پرومو پر بھارتی عوام نے شدید ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے شدید ردِعمل دیا ہے۔

بھارتی کرکٹ فینز اور ماہرین کی جانب سے ایشیاء کپ اور سونی اسپورٹس نیٹورک کے بائیکاٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی مداحوں کی جانب سے پاک بھارت مقابلے کی پروموشن پر بی سی سی آئی اور سہواگ پر بھی شدید تنقید کی جارہی ہے۔

ایک صارف نے ٹوئٹر پر لکھا ’بائیکاٹ ایشیاء کپ، بائیکاٹ سونی لِیو‘۔

 

Boycott asia cup

Boycott sonyliv pic.twitter.com/FzwTEQvIE2

— Rajat sharma (@rajatzzzzz) August 25, 2025

ایک صارف نے لکھا ‘شرم کرو سونی اسپورٹس‘۔

 

Shame on you Sony sports !

— ExtraSpiceAni (@ShrivastavAni) August 26, 2025

ایک اور صارف کا سونی اسپورٹس، بی سی سی آئی، امیت شاہ، جے شاہ اور نریندر مودی کو ٹیگ کرتے ہوئے کہنا تھا ’تھوڑی شرم بچی ہے یا بیچ کھائی ہے۔

Thodi sharam bachi hai ya bech khai hai @SonySportsNetwk @BCCI @AmitShah @JayShah @narendramodi
Aaj 140cr indian ne inhe sabak sikhana chahiye Boycott asia cup 140cr log Ek sath boycott kare #DeshdrohiBCCI

— Mrudu 💜 Love Yourself ☺️ (@Mrudula761993) August 25, 2025
