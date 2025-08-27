بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، وزیراعلیٰ پنجاب

بھارت کے جب ڈیم بھر گئے تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا، آج رات دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر سیلاب کا خطرہ ہے

ویب ڈیسک August 27, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، آج رات دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر سیلاب کا خطرہ ہے۔

کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز سے ویڈیو لنک پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، بھارت کے جب ڈیم بھر گئے تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا۔

مریم نواز نے کہا کہ آج رات دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر سیلاب کا خطرہ ہے، ستلج، راوی، چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، انتظامیہ کو ہدایت ہے کہ لوگوں کا انخلا بروقت مکمل کیا جائے۔

انہوں نے کہا کہ سیلاب سے ہوئے نقصانات پر افسوس ہے، سیالکوٹ میں توقع سے زیادہ بارش ہوئی اور تباہی ہوئی۔

وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے صوبہ بھر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فصلوں اوردیگر نقصانات کی تفصیل طلب کیں جبکہ تمام اضلاع میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کیلئے مکمل تیاری کا حکم بھی دیا۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کوڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے سیلاب کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی اور ریسکیو و ریلیف سرگرمیوں کے بارے میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کو سیلاب سے متاثرہ ہر ضلع میں جاری ریلیف سرگرمیوں پر رپورٹ دی گئی جبکہ آگاہ کیا گیا کہ کرتار پور میں سیلابی ریلہ آنے پر فوری ریسکیو،تمام سکھ یاتریوں کو بحفاطت نکال لیاگیا۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں معمول سے 62فیصد سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، سیالکوٹ میں 50سے 80فیصد معمول سے زیادہ بارش ہوئی، اس دوران بھارت نے بھاکڑ، بونگ، تھین ڈیمز بھرنے کے بعد اچانک پانی چھوڑ دیا جس کے بعد بھارت کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارشوں کا پانی پاکستان کی طرف آگیا۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ دریائے ستلج میں ڈھائی لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی گزررہا ہے جبکہ چناب سے 9 لاکھ 17 ہزار کیوسک سے زیادہ پانی گزررہا ہے۔

حکام نے آگاہ کیا کہ اربن فلڈنگ سے سیالکوٹ کے395 موضع / گاؤں متاثر ہوئے۔ ندی نالوں سے گنجائش سے کہیں زیادہ پانی گزررہا ہے۔ وزیرآباد میں نالہ پلکھوں سے 87ہزار کیوسک پانی آیا۔ منڈی بہاؤالدین اورحافظ آباد میں 10 لاکھ 70ہزار کیوسک کے ریلے گزرے۔ وہاڑی کے علاقے بورے والا میں 31ہزار پانی گزرا۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیالکوٹ میں 308موضع اور2 لاکھ 88 ہزار آبادی متاثر ہوئی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن کو مزید تیز کرنے کا حکم جاری کردیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم اور روسی صدر کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات طے

Express News

بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

ڈسکہ میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن، سکھ برادری فیلڈ مارشل اور پاک فوج کی مشکور

Express News

جام صادق پل کی ایک راہداری بی آر ٹی کے لیے مخصوص ہوگی، شرجیل میمن

Express News

کراچی، پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی، گرفتار 20 ملزمان جیل روانہ

Express News

چارٹر انسپیکشن کمیٹی؛ حاضر سروس وائس چانسلرز فارغ، ریٹائرڈ وائس چانسلرز کا نوٹیفکیشن جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو