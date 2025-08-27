آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ نے غزہ کے مسئلے پر ایک بار پھر اپنا حق ادا کردیا

آسٹریلوی اوپنر عثمان خواجہ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت پر آواز اٹھانے آسٹریلوی پارلیمان جائیں گے۔
ایک انسٹاگرام پوسٹ میں عثمان خواجہ کا کہنا تھا کہ وہ کل غزہ اور کھیل میں جوئے پر بات کرنے کے لیے پارلیمنٹ جا رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا ’ہمیں بطور آسٹریلوی اور بطور انسان حق کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ معصوم بچوں کو قتل ہونے اور بھوک سے بچانا ہوگا۔ ہمیں جو بولنا تھا بول چکے اب کچھ کرنے کا وقت ہے۔‘
کھیلوں میں جوئے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت اور اسپورٹنگ باڈیز کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام بالخصوص نوجوانوں میں کھیل میں جوئے کو عام ہونے سے روکیں۔