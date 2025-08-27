35 ویں قومی گیمز کیلئے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی

اجلاس میں  گیمز میں شریک کھلاڑیوں اور آفیشلز کے سامان، لوگو اور ڈرافٹ کی منظوری دی گئی

اسپورٹس رپورٹر August 27, 2025
35 ویں قومی گیمز کے شایان شان انعقاد کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔

سندھ کے وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔اجلاس میں سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر، ڈائریکٹر اسد اسحاق، سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری احمد علی راجپوت، علی ڈنو گوپانگ سمیت دیگر آفیشلز نے شرکت کی۔

اجلاس میں  گیمز میں شریک کھلاڑیوں اور آفیشلز کے سامان، لوگو اور ڈرافٹ کی منظوری دی گئی۔ حتمی منظوری وزیراعلیٰ سندھ سے لی جائے گی۔

وزیر کھیل نے کہا کہ سندھ حکومت کے تحت 6 سے 13 دسمبر تک کراچی میں  گیمز کے انعقاد سے قبل ٹارچ ریلی نکالی جائے گی۔ گیمز کا افتتاح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسران سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہونگے۔

سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری احمد علی راجپوت نے بتایا کہ ایک ہزار گولڈ اور سلور میڈلز کےساتھ ٹارچ، جنرل ٹرافی، شرٹس اور دیگر ٹرافیاں بھی مکمل کرلی گئی ہیں۔ کھلاڑیوں کے ٹرائلز 20 سے 30 اکتوبر تک ہوں گے۔

سیکریٹری کھیل سندھ منور علی مہیسر کے مطابق نیشنل گیمز میں سندھ کے 700 سے زائد کھلاڑی جبکہ دیگر صوبوں کے 1500 سو سے زائد مر اور خواتین کھلاڑی حصہ لیں گے۔

 دوسری طرف 7 سے 13 ستمبر تک اسلام آباد میں ہونے والےپرائم منسٹر یوتھ گیمز  میں سندھ کے 365 کھلاڑی ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، باکسنگ، ہاکی، سوئمنگ، کبڈی سمیت 16 کھیلوں میں بھرپور شرکت کریں گے۔
