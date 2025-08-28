پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے 65 ویمنز کرکٹرز کو ڈومیسٹک کنٹریکٹ دے دیے۔
تفصیلات کے مطابق 20 کھلاڑیوں کو گولڈ اور 45 کھلاڑیوں کو سلور کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔
سینٹرل کنٹریکٹ حاصل کرنے والی ویمنز کھلاڑیوں میں چھ انٹرنیشنل جبکہ 23 انڈر19 ایمرجنگ کھلاڑی شامل ہیں۔
سینٹرل کنٹریکٹ کی مدت جولائی 2025 تا جون 2026 مقرر کی گئی ہے۔
کھلاڑیوں کا انتخاب نیشنل ویمنز سلیکشن کمیٹی کے ممبران اسد شفیق اور بتول فاطمہ نے کارکردگی، ٹیلنٹ اور پوٹینشل کی بنیاد پر کیا۔
مزید کھلاڑی اچھی پرفارمنس سے کنٹریکٹ حاصل کر سکیں گی۔