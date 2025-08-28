سیلاب زدگان کے لیے میچ، عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم سج گیا

پشاور کا عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم آٹھ سال تک تزئین و آرائش کا کام جاری رہنے کے بعد میچز کی میزبانی کے لیے تیار ہوگیا۔
ہفتے کے روز ہونے والے چیریٹی میچ میں شاہد آفریدی، یونس خان، بابراعظم، کامران اکمل اپنا جلوہ دکھائیں گے۔
خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چیریٹی میچ پشاور زلمی اور لیجنڈرز الیون کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دن ایک بجے شروع ہوگا۔
17 ہزار سے زائد تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش والے اسٹیڈیم میں عام تماشائیوں کے لیے ایک ہزار روپے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے۔
وی وی آئی پیز کے لیے الگ سے انکلوژر بنایا گیا ہے جس کا ٹکٹ 50 ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے۔ وی آئی پیز کے لیے ٹکٹ کی قیمت 10 ہزار روپے رکھی گئی ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت کابینہ ارکان نے 50، 50 ہزار روپے کے ٹکٹ خرید لیے۔
میچ سے حاصل ہونے والے آمدنی سیلاب زدگان میں تقسیم کی جائے گی۔