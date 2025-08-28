بلوچستان: حوالہ ہنڈی کے مرتکب 6 ملزمان گرفتار، کروڑوں کی کرنسی برآمد

کوئٹہ:
بلوچستان میں کارروائیوں کے دوران حوالہ ہنڈی اور غیرقانونی کرنسی ایکسچینج چلانے والے چھ ملزمان کو گرفتار کرکے 1.7 ملین ایرانی ریال، 4470 افغانی کرنسی،3 لاکھ پاکستانی روپے، 1000 اماراتی درہم، 51 ہزار جاپانی ین اور 101 امریکی ڈالر برآمد کرلیے۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی ہدایت پر حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکس چینج میں ملوث نیٹ ورکس کے گرد گھیرا تنگ کردیا گیا، ایف آئی اے بلوچستان زون نے بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکس چینج میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
گرفتار ملزمان میں محمد ذکریا، ندا محمد، نذر جان، سعید خان، محمد یوسف اور عتیق محمد شامل ہیں، ملزمان کو کوئٹہ اور چمن کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے سے زائد پاکستانی روپے برآمد ہوئے جبکہ غیر ملکی کرنسی کی مد میں 1000 اماراتی درہم، 51 ہزار جاپانی ین اور 101 امریکی ڈالر برآمد ہوئے۔
ملزمان سے 1.7 ملین ایرانی اور 4470 افغانی بھی برآمد ہوئے، ملزمان سے حوالہ ہنڈی میں استعمال ہونے والے موبائل فونز، رجسٹرز اور دیگر شواہد بھی برآمد ہوئے، ملزمان حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث پائے گئے، ملزمان برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔