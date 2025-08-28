بیٹی سے زیادتی کا الزام ، جیل میں 12 سال سے قید والد عدم شواہد پر بری

بچی کے بیان میں تضاد تھا، ڈاکٹر نے بھی پہلے زیادتی کا کہا پھر جرح میں انکار کیا، شواہد متعبر نہیں، سپریم کورٹ

کورٹ رپورٹر August 28, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آ باد:

سپریم کورٹ نے سگی بیٹی سے زیادتی کے الزام میں جیل میں بارہ سال سے قید والد کو بری کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار دے دی۔

اس حوالے سے جسٹس علی باقر نجفی کا تحریر کردہ 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کردیا گیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس سنا تھا۔

سپریم کورٹ نے کہا کہ متاثرہ بچی کا بیان ریکارڈ کرتے وقت اس کی ذہنی پختگی کا ٹیسٹ نہیں لیا گیا، قانونِ شہادت کے تحت بچے کا بیان تب معتبر ہے جب جج اس کی سمجھ بوجھ پر مطمئن ہو، متاثرہ بچی کے بیان میں تضادات پائے گئے اور تاریخ/وقت واضح نہ تھا۔

سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈاکٹر کی رائے بھی متضاد تھی پہلے زیادتی کہا پھر جرح میں انکار کیا، مدعیہ والدہ اور ماموں واقعے کے عینی شاہد نہیں، صرف افواہی گواہ ہیں، خاندان کے اندر جائیداد اور گھریلو جھگڑوں کا تنازعہ بھی ریکارڈ پر آیا جس پر استغاثہ کے شواہد کو غیر معتبر قرار دیا جاتا ہے۔

عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم کو فوری رہا کیا جائے اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہو۔

واضح رہے کہ 2010ء میں چھ سالہ بیٹی نے والد پر زبردستی زیادتی کا الزام لگایا تھا، ٹرائل کورٹ نے ملزم کو عمرقید اور 35 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے 2013ء میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا، ملزم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
