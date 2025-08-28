بین الصوبائی انڈر 22 باکسنگ چیمپئن شپ: سندھ گرین نے بوائز کا ٹائٹل جیت لیا

سندھ گرین نے پہلی سہ روزہ بین الصوبائی انڈر 22 باکسنگ چیمپئن شپ کا بوائز ٹائٹل جیت لیا۔ سندھ کی رضا کارانہ دستبرداری کے بعد پنجاب گرلز مقابلوں کا چیمپئن بن گیا۔
کے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ چیمپئن شپ کے بوائزمقابلوں میں سندھ گرین تین گولڈ اوردو برانزمیڈلز کا فاتح رہا۔ بلوچستان نے ایک گولڈ، دو سلور اور تین برانزمیڈلزجیت کر دوسری پوزیش حاصل کی جبکہ خیبرپختونخوا ایک گولڈ اور تین سلورمیڈلزکے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔
گرلز مقابلوں میں سندھ گرین اور پنجاب نے یکساں طور پرایک گولڈ اور ایک سلورمیڈل حاصل کیا۔ تاہم میزبان ٹیم پنجاب کے حق میں دستبردار ہوگئی۔
بلوچستان نے تیسری پوزیشن حاصل کی، بوائزمقابلوں کے فائنلز میں 50 کلوگرام میں سندھ وائٹس کے عمر نے خیبر پختونخوا کے امان اللہ، 55 کلوگرام میں سندھ گرین کے سمیرنے پنجاب کے محمد جنید، 60 کلوگرام میں سندھ گرین کے نوید اشرف نے بلوچستان کے احسان اللہ اور70 کلو گرام میں بلوچستان کے رفیع اللہ نے خیبر پختونخوا کے ابو بکر کو ہرا دیا۔ 65 کلوگرام میں سندھ گرین کے مجاہد کو آزاد جموں کشمیر کے جنید خادم کے خلاف واک اوور مل گیا۔
گرلزمقابلوں کے 48 کلوگرام میں پنجاب کی عضوا خرم کو سندھ گرین کی خضرا،51 کلوگرام میں سندھ گرین کی شہلا کو بلوچستان کی زینب اور 54 کلوگرام میں پنجاب کی افرا کو بلوچستان کی کبریٰ کے خلاف کامیابی ملی۔
اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی چیئرمین کے پی ٹی ریئر ایڈمرل عتیق الرحمان عابد نے انعامات تقسیم کیے۔