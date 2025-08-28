چار روزہ حنیف محمد ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز جمعہ سے ہوگا

نان فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ کی دو ٹاپ ٹیمیں قائد اعظم ٹرافی میں جگہ بنائیں گی

اسپورٹس رپورٹر August 28, 2025
(فوٹو: فائل)

پی سی بی کے تحت چار روزہ حنیف محمد ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ جمعہ سے شروع ہورہا ہے۔ نان فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ کی دو ٹاپ ٹیمیں قائد اعظم ٹرافی میں جگہ بنائیں گی۔

ایونٹ میں کراچی کی دو ٹیمیں شریک ہیں۔12ریجنل ٹیموں پر مشتمل ایونٹ کے پول اے میں میچز تین مقامات بہاولپور، ملتان اور رحیم یار خان میں کھیلے جائیں گے جبکہ پول بی کے تمام میچز کراچی میں منعقد ہوں گے۔

ہرپول میں راؤنڈ رابن لیگ کی بنیاد پر 5 میچز کھیلے جائیں گے۔ٹورنامنٹ کی ٹاپ دو ٹیمیں قائداعظم ٹرافی کیلئے کوالیفائی کریں گی۔

پول اے کے پہلے راؤنڈ میں 29 اگست تا یکم ستمبر فیصل آباد ریجن کا لاہور بلوزسے ملتان اسٹیڈیم، حیدرآباد کا کراچی وائٹس سے عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس، رحیم یار خان اور کوئٹہ کا آزاد جموں و کشمیر سے ڈرنگ اسٹیڈیم، بہاولپور پر مقابلہ ہوگا۔

پول بی میں راولپنڈی کا فاٹا سے نیشنل بنک اسٹیڈیم،کراچی بلوز کا ملتان سے اسٹیٹ بینک اسپورٹس کمپلیکس اورڈیرہ مراد جمالی کا لاڑکانہ سے یوبی ایل سپورٹس کمپلیکس پرٹکراؤ ہوگا۔

پانچواں اور آخری راؤنڈ 22 تا 25 ستمبر کھیلا جائے گا۔مجموعی طورپر28 دن تک 5راؤنڈزمیں 30 میچز کھیلے جائیں گے۔ہرراؤنڈ6 میچزپر مشتمل ہوگا اورہرٹیم 5 میچز کھیلے گی۔

ہرپول کی سرفہرست ٹیم پریمیئر فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی میں جگہ بنائے گی۔

دریں اثنا  کراچی میں  پول بی کے میچز میں شریک ٹیموں نے جمعرات کوعملی مشقیں کیں۔ تاہم،  گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں کے سبب گراونڈز مکمل طور پر خشک نہ ہونے کے سبب کھلاریوں کو قدرے مشکلات رہیں۔
