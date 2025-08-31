پشاور سے ہزاروں گرام منشیات پنجاب اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، منظم گروہ کا کارندہ گرفتار

ملزم پشاور کا رہائشی ہے جس کے قبضے سے 7 ہزار 936 گرام چرس برآمد ہوئی

لاہور پولیس نے صوابی انٹر چینج کے قریب بین الصوبائی منشیات اسمگلر گرفتارکرکے ان کے قبضے سے صوبہ پنجاب اسمگل کی جانے والی منشیات کی بھاری کھیپ برآمد کر لی۔

ڈی پی او آفس سے جاری پریس ریلیز  کے مطابق ایس ایچ اوتھانہ لاہور الطاف خان نے پولیس ٹیم کے ہمراہ منشیات کی بھاری کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ایک ملزم عثمان غنی  کو گرفتار کر لیا۔

گرفتار ملزم ضلع پشاور ہشت نگری  کا رہائشی ہے جس کا تعلق منظم منشیات اسمگلر گروہ سے ہے جو بمقام انبار انٹر چینج میں کھڑی ہوکر پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے منشیات اپنجاب اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

پولیس ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ ملزم کی دوران تلاشی ان کے ساتھ بیگ سے 07 پیکٹ چرس یعنی 7396 گرام چرس برامد کرکے حوالات میں بند کر کے مزید تفتیش شروع کردی۔
