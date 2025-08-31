یو اے ای میں شدید گرمی، ایشیا کپ کے میچز کا وقت تبدیل

متحدہ عرب امارات کی گرمی نے ایشیا کپ کے منتظمین کو میچز کا وقت تبدیل کرنے پر مجبور کردیا۔
تفصیلات کے مطابق ایشیا کپ کے میچز اب ابتدائی اعلان کردہ شیڈول سے آدھے گھنٹے بعد شروع ہوں گے، اس کی وجہ کھلاڑیوں اور تماشائیوں کو یو اے ای کی گرمی سے محفوظ رکھنا ہے۔
19 میں سے 18 میچز مقامی وقت کے مطابق شام ساڑھے چھ بجے شروع ہوں گے۔
15ستمبر کو ابوظہبی میں 2 مقابلے ہونے ہیں۔ یواے ای اور عمان کے درمیان واحد ڈے میچ سہ پہر چار بجے شروع ہوگا۔ اسی شام سری لنکا اور ہانگ کانگ بھی مدمقابل آئیں گے۔
ایونٹ کا سب سے بڑا پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو ہوگا۔
دونوں گروپس سے ٹاپ ٹو ٹیمیں سپر فور مرحلے میں پہنچیں گی۔ سپر فور مرحلے میں 20 سے 26 ستمبر تک چھ میچز کھیلے جائیں گے، جن میں سے ٹاپ ٹو ٹیمیں 28 ستمبر کو فائنل میں ٹکرائیں گی۔