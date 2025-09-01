پاکستان اور چین کے درمیان مالیاتی شعبے میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق

وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے آج بیجنگ میں ہونگتا سیکورٹیز کے چیئرمین جِنگ فینگ سے اہم ملاقات کی

September 01, 2025
پاکستان اور چین کے درمیان مالیاتی شعبے میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوگیا ہے جبکہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہناہے کہ پاکستان کی معاشی کارکردگی مثبت ہے۔ حکومت مالیاتی ذرائع کو متنوع بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے اور اصلاحاتی عمل جاری رکھنے کے لیے پر عزم ہے۔

وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے آج بیجنگ میں ہونگتا سیکورٹیز کے چیئرمین جِنگ فینگ سے اہم ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے پاکستان کی حالیہ معاشی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پائیدار اور شمولیتی اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔

سینیٹر اورنگزیب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کی معاشی صورتحال پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں۔

انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ حالیہ درجہ بندی میں بہتری آئی ہے، جس میں موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ Caa2 سے بڑھا کر Caa1 (مستحکم آؤٹ لک)، فچ نے CCC+ سے B- (مستحکم آؤٹ لک)، اور اسٹینڈرڈ اینڈ پورز (ایس اینڈ پی) نے بھی CCC+ سے B- (مستحکم آؤٹ لک) تک اپ گریڈ کیا ہے۔

ملاقات میں دونوں فریقین نے کیپیٹل مارکیٹس میں تعاون کے فروغ اور پاکستان و چین کے مالیاتی شعبے کے روابط کو مزید مستحکم بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔

وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اپنے مالیاتی ذرائع کو متنوع بنانے اور عالمی و چینی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ روابط کو مزید گہرا کرنے پر کام کر رہا ہے۔

سینیٹر اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان اپنے اصلاحاتی ایجنڈے پر پرعزم ہے اور چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ اپنی شراکت داری کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ ہم مل کر نئی راہیں کھول سکتے ہیں جو ہماری معیشت کو مستحکم اور مالی تعاون کو مزید گہرا کریں گی۔
