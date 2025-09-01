قلات میں بھنگ کی کاشت کے خلاف گرینڈ آپریشن، 32 ایکڑ سے زائد فصل تباہ

آپریشن میں ایف سی 64 ونگ کے میجر معاذ، 329 بریگیڈ، ایکسائز آفیسر آصف، اے این ایف افسر عامر شہزاد، SHO لیویز نے حصہ لیا

سردار حمید خان September 01, 2025
کوئٹہ:

ضلعی انتظامیہ قلات نے سب ڈویژن منگچر کے علاقوں زرد غلام جان، زرد عبداللہ اور دیگر مقامات پر بھنگ کی کاشت کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن میں 32 ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت کی گئی بھنگ کی فصلوں کو مکمل طور پر تلف کردیا۔

کمشنر قلات ڈویژن طفیل بلوچ اور ڈپٹی کمشنر قلات کیپٹن (ر) جمیل بلوچ کے خصوصی احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر منگچر ڈاکٹر علی گل عمرانی نے آپریشن کی نگرانی کی۔

آپریشن میں ایف سی 64 ونگ کے میجر معاذ، 329 بریگیڈ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر آصف قلندرانی، ایکسائز انسپکٹر محمود لانگو، اینٹی نارکوٹکس فورس (ANF) کے عامر شہزاد، SHO لیویز تھانہ منگچر حاجی خان لہڑی، دفعدار امام بخش اور دیگر اہلکار شریک ہوئے۔

رپورٹ کے مطابق بھنگ کی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے مکینیکل و کیمیکل اسپرے کے ساتھ ساتھ دیسی طریقوں کا بھی استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں 32 ایکڑ سے زائد رقبے کی فصل مکمل طور پر ناکارہ بنا دی گئی۔

ڈپٹی کمشنر جمیل بلوچ نے کہا کہ منشیات ایک ناسور ہے جو نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانا اور ضلع قلات کو منشیات سے پاک کرنا اولین ترجیح ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ بھنگ کی کاشت اور منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی تاکہ معاشرے کو اس لعنت سے نجات دلائی جاسکے۔

ضلعی انتظامیہ نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف جنگ میں تعاون کریں تاکہ صحت مند اور محفوظ معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔
