نیوکلیئر توانائی سے بجلی کی پیداوار دنیا کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

2024 میں نیوکلیئر ری ایکٹرز نے مجموعی طور پر 2667 ٹیرا واٹ آور بجلی پیدا کی

ویب ڈیسک September 01, 2025
ورلڈ نیوکلیئر ایسوسی ایشن کے جاری کردہ تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق گزشتہ برس نیوکلیئر ری ایکٹرز نے ماضی کے مقابلے سب سے زیادہ بجلی کی پیداوار کی۔

2024 میں نیوکلیئر ری ایکٹرز نے مجموعی طور پر 2667 ٹیرا واٹ آور بجلی پیدا کی جو کہ ماضی میں ہونے والی پیداوار سے بہت زیادہ ہے۔

ورلڈ نیوکلیئر ایسوسی ایشن کے مطابق دنیا بھر میں موجود 440 کے قریب نیوکلیئر ری ایکٹر تقریباً نو فی صد بجلی پیدا کرتے ہیں۔

نیوکلیئر توانائی کے سبب تابکار فضلا وجود میں آتا ہے اس کے باوجود ادارے نے نیوکلیئر تونائی کو پائیدار اور دیر پا بجلی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

ورلڈ نیوکلیئر ایسوسی ایشن کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ساما بلباؤ وائی لیون کا کہنا تھا کہ 2024 میں نیوکلیئر توانائی سے بجلی بنانے کا نیا ریکارڈ ایک کامیابی ہے۔ توانائی کی عالمی مانگ اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اہداف کو پورا کرنے کے لیے اس ریکارڈ کو سال بہ سال بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔
express

