سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال، پہلی بین الاقوامی پرواز کی آمد متوقع

سیالکوٹ:
سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا ہے، اور بحالی کے بعد پہلی بین الاقوامی پرواز کی تھوڑی دیر میں سیالکوٹ آمد متوقع ہے۔
ترجمان نجی ایئرلائن کے مطابق شارجہ سے روانہ ہونے والی پرواز 170 مسافروں کو لے کر سیالکوٹ کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔
ترجمان سیالکوٹ ایئرپورٹ محمد عمیر خان نے بتایا کہ حالیہ سیلابی صورتحال کے باوجود رَن وے، ایپرن، ٹرمینل بلڈنگ سمیت ایئرپورٹ کے تمام اہم آلات اور انفراسٹرکچر مکمل طور پر محفوظ رہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو اور ایئرپورٹ انتظامیہ نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے ایئرپورٹ کو ہر قسم کے نقصان سے بچا لیا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ فضائی آپریشن کی بحالی کے ساتھ ہی تمام نجی ایئرلائنز نے اپنا فلائٹ شیڈول جاری کر دیا ہے۔
رات گئے اور صبح کے اوقات میں کئی بین الاقوامی پروازوں کی آمد و روانگی شیڈول کی گئی ہے، جن کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔