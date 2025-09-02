زیادہ دیر تک فون دیکھنے کیوجہ سے نوجوان فالج کا شکار ہوگیا

خوش قسمتی سے، اس خون کے جمے ہوئے ٹکڑے کو آپریشن کے ذریعے ہٹا دیا گیا

September 02, 2025
ایک حالیہ رپورٹ میں یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ چین میں ایک نوجوان لڑکا طویل عرصے تک موبائل فون دیکھتے ہوئے گردن جھکائے رکھنے کی وجہ سے فالج کا شکار ہوگیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق صوبے فوجیان سے تعلق رکھنے والے اور یونیورسٹی کے 19 سالہ طالب علم ژیاؤ ڈونگ کی گُدی کی رگ میں خون جمنے کا مسئلہ پیدا ہوا جو فالج کا سبب بنا۔

طبی ماہرین اس واقعے کو "text neck" یا غیر مناسب گردن کی پوزیشن کے سنگین نتائج کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔

نوجوان نے بہت لمبے عرصے تک موبائل استعمال کرتے ہوئے اپنی گردن کو جھکائے رکھا۔ جس کے نتیجے میں گردن میں خون کی رگوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی جس کے باعث ریڑھ کی رگوں میں اوپری حصے خون جم گیا اور وہ فالج کا شکار ہوگیا۔

خوش قسمتی سے، اس خون کے جمے ہوئے ٹکڑے کو آپریشن کے ذریعے ہٹا دیا گیا ہے اور نوجوان اب بحالی کے مراحل سے گزر رہا ہے۔
 
