انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت نے ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی و دیگر کیخلاف سرکاری ملازمین پر تشدد اور دھمکانے کے مقدمے میں پولیس رپورٹس پر ڈائریکشن دینے کے لیے 22 ستمبر کی تاریخ مقرر کردی۔
کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں منتظم عدالت کے روبرو ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی و دیگر کیخلاف سرکاری ملازمین پر تشدد اور دھمکانے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔
وکیل صفائی وقار عباسی ایڈووکیٹ، مدعی مقدمہ کے وکیل، تفتیشی افسر محمد وسیم اور فرحان غنی سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے۔
وکیل صفائی نے موقف دیا کہ عدالتی حکم پر ملزمان آگئے ہیں، میری گزارش ہے رپورٹس پر نظر ثانی کی جائے۔
عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ اے ٹی اے کی دفعہ حذف کرنے کی درخواست دی ہے تو لگائی کیوں تھی، اے ٹی اے کی دفعہ نہیں لگاتے، سیدھا مجسٹریٹ کے پاس پیش کرتے۔
وکیل صفائی نے موقف دیا کہ میری گزارش ہے کہ مجسٹریٹ کو آرڈر کیا جائے تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔
عدالت نے ریمارکس دیئے کہ فائل دیکھیں گے، رپورٹس پر قانون کے مطابق حکم نامہ جاری کرینگے، وکیل صفائی نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ میرے مؤکل کو عمرے کی ادائیگی کے لئے جانا ہے۔
عدالت نے فرحان غنی سے استفسار کیا کہ آپ کب جارہے ہیں اور کب آئینگے۔ فرحان غنی نے کہا کہ میں کل صبح جارہا ہوں اور 19 ستمبر کی واپسی ہے۔
عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے، ملزم نے کہا کہ جی میری واپسی کی ٹکٹ کنفرم ہیں۔
عدالت نے ریمارکس دیے کہ تو پھر آئندہ سماعت 20 ستمبر کو رکھ لیتے ہیں، فرحان غنی نے کہا کہ میری گزارش ہے سماعت پیر 22 ستمبر کو رکھ لی جائے۔
عدالت نے ریمارکس دیئے کہ چلیں ٹھیک ہے، پیر کو رکھ لیتے ہیں، وکیل صفائی نے موقف دیا اور زبانی استدعا کی کہ آئندہ سماعت پر فرحان غنی کو استثنی دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ تاریخ ہوچکی آپ کی مرضی سے دی ہے، کیوں استثنی دیں۔
عدالت نے وکیل صفائی کی زبانی استدعا مسترد کردی، عدالت نے ریمارکس دیئے آئندہ سماعت پر پولیس رپورٹس پر قانون کے مطابق ڈائریکش دینگے، عدالت نے سماعت 22 ستمبر تک ملتوی کردی۔