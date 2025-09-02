پشاور میں موسلادھار بارش سے بدھنی نالے میں طغیانی، پانی گھروں میں داخل

ڈب، جنجالی، جمعہ خان اور چورہ خوڑ میں سیلابی صورتحال سے ناصر باغ پشاور سے متصل دیہات متاثر ہوئے

ویب ڈیسک September 02, 2025
پشاور:

پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش اور طغیانی کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں کے اندر داخل ہوگیا۔

پشاور کے بدھنی نالہ کے آس پاس علاقوں میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی گھروں کے اندر داخل ہوا جس کے باعث لوگوں کے لاکھوں روپے کے نقصانات بھی ہوئے۔

لوگوں کا کہنا تھا کہ بڈھنی نالے کی عدم صفائی کی وجہ سے جب بھی پانی زیادہ ہوتا ہے تو پانی گھروں کے اندر داخل ہوتا ہے جس سے ان کے لاکھوں روپے کے نقصانات ہوتے ہیں۔ انکا کہنا تھا کہ اگر بدھنی نالے کی صفائی اچھی کی جائے اور اسکے اردگرد پشتے ڈالے جائیں تو علاقہ پانی سے محفوظ ہو سکتا ہے۔

دوسری جانب متھرا، ریگی اور دیگر علاقوں میں بھی سیلاب کا پانی گھروں کے اندر داخل ہوا جس سے کافی نقصان ہوا ہے جبکہ گھروں کے گرنے کا اندیشہ بھی ہے۔

رہائشی علاقے ورسک روڈ، درمنگی اور ریگی لارما زیر آب آنے کا خطرہ ہے، ریسکیو اور مقامی انتظامیہ کو ہائی الرٹ کیا گیا۔

مساجد میں اعلانات بھی کروائے گئے، جس میں شہریوں کو نقل مکانی کی ہدایت کی گئی۔

نشبیی علاقوں کے رہائشی حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں، بجلی کے کھمبوں اور زیر آب سڑکوں سے دور رہیں۔ ندی نالوں کو عبور کرنے سے گریز کریں اور مقامی انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں۔

ڈب، جنجالی، جمعہ خان اور چورہ خوڑ میں سیلابی صورتحال سے ناصر باغ پشاور سے متصل دیہات متاثر ہوئے۔ حیات آباد پشاور میں نرے اور موڑو خوڑ، جبکہ ناصر باغ میں پلوسے خوڑ میں بھی طغیانی آگئی۔

پشاور میں ناصرباغ، بڈھنی، ریگی للمہ، ورسک روڈ، حسن گھڑی، شاھی بالا، ملازٸی اور میاں گجر کے علاقے متاثر ہوئے۔

وزیر آبپاشی عاقب اللہ خان کا کہنا تھا کہ محکمہ آبپاشی خیبر پختونخوا سیلابی صورتحال میں درکار اقدامات اٹھا رہا ہے، نہری رقبوں پر قاٸم تجاوزات کے خلاف سخت ایکشن لیں گے، محکمہ آبپاشی کی بروقت اقدامات کے نتیجے میں کوٸی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم گھروں و املاک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔

صوبائی وزیر کے مطابق محکمہ آبپاشی کے حکام و ملازمین کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کیلیے الرٹ رہیں اور ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کیلیے بروقت و موثر ہم آہنگی یقینی بناٸی جائے۔

دوسری جانب، حفاظتی خدشات کے پیش نظر بس ریپڈ ٹرانزٹ (بی آر ٹی) سروس کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔

ترجمان ٹرانس پشاور کے مطابق بی آر ٹی سروس اگلی اطلاع تک مکمل طور پر بند رہے گی تاکہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ صورتحال بہتر ہونے کے بعد سروس کی بحالی سے متعلق دوبارہ آگاہ کیا جائے گا۔
