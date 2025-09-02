طورخم بارڈر سے درجنوں پاسپورٹس کے ساتھ افغان شہری گرفتار

خیبر:
وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) امیگریشن نے طورخم بارڈر پر اہم کارروائی کرتے ہوئے افغان شہری کو 25 افغان پاسپورٹس کے ساتھ گرفتار کر لیا۔
ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ ایف آئی اے خیبر نے کارروائی کے دوران افغان شہری کو 25 پاسپورٹس کے ساتھ گرفتار کیا اور ملزم کی شناخت سبحان اللہ کے نام سے ہوئی اور ان کا تعلق افغانستان کے شہر جلال آباد سے ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ ملزم نے پاسپورٹس کولڈ ڈرنکس کے کینز میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ چیکنگ سے بچا جا سکے تاہم مزید تحقیقات میں معلوم ہوا کہ ان پاسپورٹس پر تاجکستان کے ویزے بھی لگے ہوئے تھے جو کہ اسمگلنگ کی کوشش کو واضح کرتی ہے۔
ایف آئی اے کے ترجمان کے مطابق ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل پشاورمنتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس سے مزید تفتیش کی جارہی ہے۔