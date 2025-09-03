صرف 2 لاکھ ریال میں عمان کی 10 سالہ گولڈن رہائش حاصل کریں

ویب ڈیسک September 03, 2025
مسقط: خلیجی ملک عمان نے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ہنرمند افراد کو راغب کرنے کے لیے 10 سالہ "گولڈن رہائش پروگرام" کا اعلان کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سرمایہ کار صرف 2 لاکھ عمانی ریال (تقریباً 5 لاکھ 20 ہزار امریکی ڈالر) کی سرمایہ کاری کے بدلے قابلِ تجدید رہائشی اجازت نامہ حاصل کر سکیں گے۔

یہ پروگرام عمان کے "ویژن 2040" اصلاحات کا حصہ ہے جس کا مقصد سیاحت، صنعت اور تجارت کو فروغ دینا ہے۔ حکام کے مطابق گولڈن رہائش اجازت نامہ نہ صرف سرمایہ کار بلکہ ان کے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی ہوگا۔

اس پروگرام میں شامل افراد کو خصوصی سہولیات بھی دی جائیں گی جن میں ائیرپورٹ پر فاسٹ ٹریک سروسز، تین گھریلو ملازمین رکھنے کا حق اور مخصوص علاقوں میں جائیداد خریدنے کی اجازت شامل ہے۔

سرکاری اعلامیے کے مطابق سرمایہ کار سات مختلف طریقوں سے اس پروگرام کے لیے اہل ہو سکتے ہیں، جن میں کمپنی قائم کرنا، سیاحتی کمپلیکس میں جائیداد خریدنا، طویل مدتی بانڈز رکھنا، ایکوئٹی میں سرمایہ کاری، پانچ سالہ بینک ڈپازٹ، کم از کم 50 عمانی ملازمین کے ساتھ کمپنی بنانا اور غیر ملکی سرمایہ کاری قانون کے تحت نامزدگی شامل ہیں۔

عمانی وزارت تجارت و سرمایہ کاری کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام ملک کے اہم شعبوں جیسے سیاحت، لاجسٹکس اور قابل تجدید توانائی میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ حکام کے مطابق یہ منصوبہ صرف رہائش نہیں بلکہ بہتر زندگی، استحکام اور کاروباری مواقع کا نیا دروازہ ہے۔


 
