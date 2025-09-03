کالا باغ ڈیم کی تعمیر پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں، علی امین کا ذاتی بیان ہے، سلمان اکرم راجا

راولپنڈی:
پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجا نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے متعلق بیان ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہرگز پارٹی پالیسی نہیں ہے۔
راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کالا باغ ڈیم پر تحریک انصاف کی پالیسی بالکل واضح ہے، سندھ اور خیبرپختونخوا کے تحفظات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے منصوبے جن پر 2 صوبوں کو اختلاف ہو، وہ وفاق کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جب تک تمام فریقین متفق نہ ہوں اور سیاسی ہم آہنگی پیدا نہ ہو، اس نوعیت کے منصوبے قابلِ عمل نہیں ہوتے۔
سلمان اکرم راجا کا کہنا تھا کہ پارٹی عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد کر رہی ہے، ایسے میں صدارتی نظام کی بات کرنا تحریک انصاف کی پالیسی نہیں۔ اگر وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور نے ایسا کوئی بیان دیا ہے تو میں ان سے وضاحت طلب کروں گا۔ یہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پیداوار ہے، آئینی ترمیم کا اختیار نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام لانے کی بات ناقابلِ قبول ہے۔
انہوں نے مقدمات کے حوالے سے کہا کہ ان کے خلاف جھوٹے اور جعلی کیسز درج کیے گئے ہیں، جن کا کوئی ثبوت موجود نہیں، اس کے باوجود سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ عدالتوں میں سماعت مؤخر کی جاتی ہے اور مقدمات کو لٹکایا جا رہا ہے۔ بڑی عدالتوں کو ایسے معاملات پر ریلیف دینا پڑتا ہے، اگرچہ میں لفظ ’’امید‘‘ استعمال نہیں کرتا لیکن کئی بار عدلیہ کی مجبوری کے باعث ریلیف مل جاتا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ بانی تحریک انصاف کی ہدایت پر لاہور میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کی میٹنگ بلائی گئی، جس میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سب کو اپنی جیب سے تعاون کرنے کی ہدایت دی گئی۔ میں خود سیالکوٹ اور سمبڑیال گیا اور جہاں ممکن ہے وہاں متاثرین کی مدد جاری ہے، ہمارے کارکن ہر جگہ پہنچ کر ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔
قبل ازیں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق 2 مقدمات کی سماعت بھی ہوئی، تاہم جج کی چھٹی کے باعث کارروائی نہ ہو سکی۔ عدالت نے سلمان اکرم راجا ایڈووکیٹ کی عبوری ضمانت میں 23 ستمبر تک توسیع کر دی اور آئندہ سماعت پر تھانہ صدر حسن ابدال کے تفتیشی افسران سے ریکارڈ طلب کر لیا۔