کالا باغ ڈیم کی تعمیر پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں، علی امین کا ذاتی بیان ہے، سلمان اکرم راجا

ایسے منصوبے جن پر 2 صوبوں کو اختلاف ہو، وہ وفاق کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی

ویب ڈیسک September 03, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجا نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے متعلق بیان ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہرگز پارٹی پالیسی نہیں ہے۔

راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کالا باغ ڈیم پر تحریک انصاف کی پالیسی بالکل واضح ہے، سندھ اور خیبرپختونخوا کے تحفظات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے منصوبے جن پر 2 صوبوں کو اختلاف ہو، وہ وفاق کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ جب تک تمام فریقین متفق نہ ہوں اور سیاسی ہم آہنگی پیدا نہ ہو، اس نوعیت کے منصوبے قابلِ عمل نہیں ہوتے۔

سلمان اکرم راجا کا کہنا تھا کہ پارٹی عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد کر رہی ہے، ایسے میں صدارتی نظام کی بات کرنا تحریک انصاف کی پالیسی نہیں۔ اگر وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور نے ایسا کوئی بیان دیا ہے تو میں ان سے وضاحت طلب کروں گا۔ یہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پیداوار ہے، آئینی ترمیم کا اختیار نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام لانے کی بات ناقابلِ قبول ہے۔

انہوں نے مقدمات کے حوالے سے کہا کہ ان کے خلاف جھوٹے اور جعلی کیسز درج کیے گئے ہیں، جن کا کوئی ثبوت موجود نہیں، اس کے باوجود سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ عدالتوں میں سماعت مؤخر کی جاتی ہے اور مقدمات کو لٹکایا جا رہا ہے۔ بڑی عدالتوں کو ایسے معاملات پر ریلیف دینا پڑتا ہے، اگرچہ میں لفظ ’’امید‘‘ استعمال نہیں کرتا لیکن کئی بار عدلیہ کی مجبوری کے باعث ریلیف مل جاتا ہے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ بانی تحریک انصاف کی ہدایت پر لاہور میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کی میٹنگ بلائی گئی، جس میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سب کو اپنی جیب سے تعاون کرنے کی ہدایت دی گئی۔ میں خود سیالکوٹ اور سمبڑیال گیا اور جہاں ممکن ہے وہاں متاثرین کی مدد جاری ہے، ہمارے کارکن ہر جگہ پہنچ کر ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔

قبل ازیں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق 2 مقدمات کی سماعت بھی ہوئی، تاہم جج کی چھٹی کے باعث کارروائی نہ ہو سکی۔ عدالت نے سلمان اکرم راجا ایڈووکیٹ کی عبوری ضمانت میں 23 ستمبر تک توسیع کر دی اور آئندہ سماعت پر تھانہ صدر حسن ابدال کے تفتیشی افسران سے ریکارڈ طلب کر لیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

حکومت کا بیوروکریٹس کو عالمی معیار کی تربیت دینے کا فیصلہ

Express News

سندھ میں سیلاب کا خطرہ، آصفہ بھٹو کی متاثرین کی بروقت مدد کی ہدایت

Express News

پاکستان میں سیلاب کے باوجود افغانستان کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے، حافظ نعیم

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کے سرکاری تعلیمی اداروں کی نجکاری کے فیصلے پر بلدیاتی نمائندے میدان میں آگئے

Express News

ترک فضائیہ کے کمانڈر کا ائیر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، ایئر چیف سے ملاقات

Express News

کراچی: گھریلو تنازع پر ملزم نے منگیتر کو کلہاڑی سے قتل کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو