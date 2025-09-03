پہلا ون ڈے: انگلینڈ 131 رنز پر ڈھیر، جنوبی افریقہ کی سات وکٹ سے فتح

جنوبی افریقہ نے پہلے ون ڈے میچ میں انگلینڈ کو سات وکٹوں سے شکست دے دی۔
لیڈز میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو درست ثابت ہوا۔
انگلینڈ کی جانب سے اوپنر جیمی اسمتھ (54) کے علاوہ کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا اور پوری ٹیم صرف 131 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔
جوز بٹلر 15، جو روٹ 14 اور کپتان ہیری بروک 12 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
عادل رشید نو، ول جیکس سات، بین ڈکٹ پانچ، جیکب بیتھل ایک جبکہ جوفرا آرچر اور سونی بیکر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ برائیڈن کارس تین رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔
جنوبی افریقہ کی جانب سے کیشو مہاراج نے چار، ویان ملڈر نے تین جبکہ ناندرے برگر اور لنگی نگیدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
جنوبی افریقہ نے 132 رنز کا ہدف باآسانی 21ویں اوور میں تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔
ایڈن مارکرام نے 55 گیندوں پر 86 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ کپتان ٹمبا باووما چھ اور ٹرسٹان اسٹبس بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ رائن ریکلٹن 31 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔
انگلینڈ کی جانب سے تینوں وکٹیں عادل رشید نے حاصل کیں۔