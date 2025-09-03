پہلا ون ڈے: انگلینڈ 131 رنز پر ڈھیر، جنوبی افریقہ کی سات وکٹ سے فتح

انگلینڈ کی جانب سے اوپنر جیمی اسمتھ (54) کے علاوہ کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا۔

اسپورٹس ڈیسک September 03, 2025
facebook whatsup

جنوبی افریقہ نے پہلے ون ڈے میچ میں انگلینڈ کو سات وکٹوں سے شکست دے دی۔

لیڈز میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو درست ثابت ہوا۔

انگلینڈ کی جانب سے اوپنر جیمی اسمتھ (54) کے علاوہ کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا اور پوری ٹیم  صرف 131 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

جوز بٹلر 15، جو روٹ 14 اور کپتان ہیری بروک 12 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

عادل رشید نو، ول جیکس سات، بین ڈکٹ پانچ، جیکب بیتھل ایک جبکہ جوفرا آرچر اور سونی بیکر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ برائیڈن کارس تین رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔

جنوبی افریقہ کی جانب سے کیشو مہاراج نے چار، ویان ملڈر نے تین جبکہ ناندرے برگر اور لنگی نگیدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

جنوبی افریقہ نے 132 رنز کا ہدف باآسانی 21ویں اوور میں تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔

ایڈن مارکرام نے 55 گیندوں پر 86 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ کپتان ٹمبا باووما چھ اور ٹرسٹان اسٹبس بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ رائن ریکلٹن 31 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔

انگلینڈ کی جانب سے تینوں وکٹیں عادل رشید نے حاصل کیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں پاکستانی کرکٹر حیدر علی کیخلاف مبینہ ریپ کا مقدمہ خارج

Express News

زمبابوے کے سکندر رضا نے تاریخ رقم کردی

Express News

سیلاب زدگان کیلئے منعقدہ چیریٹی میچ کی آمدنی کے پی حکومت کے حوالے

Express News

پہلا ٹی ٹوئنٹی: سری لنکا نے زمبابوے کو 4 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

افغان کرکٹرز نے یو اے ای سے میچ کی فیس زلزلہ زدگان کو دے دی

Express News

انڈر 23 فٹبال ایشین کپ کوالیفائر، عراق نے پاکستان کو شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو