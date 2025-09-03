برطانیہ میں ویزا مدت سے زائد قیام کرنے والے طلبا کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ

برطانیہ نے پناہ گزین خاندان کے ملاپ کی نئی درخواستیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان بھی کیا تھا

ویب ڈیسک September 03, 2025
facebook whatsup

لندن: برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ویزے کی مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد قیام کرنے والے غیر ملکی طلبہ کو ملک بدر کیا جائے گا۔

برطانوی میڈیا کے مطابق ہوم آفس نے اس سلسلے میں ہزاروں بین الاقوامی طلبا کو ای میلز اور ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے خبردار کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ویزہ ختم ہونے کے بعد پناہ کی درخواستوں میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔

رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں برطانیہ کو تقریباً 14 ہزار 800 پناہ کی درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے زیادہ تر طلبا اسٹڈی ویزے پر برطانیہ آئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ پاکستانی طلبا شامل تھے جنہوں نے 5 ہزار 700 درخواستیں جمع کرائیں، اس کے بعد بھارت، بنگلہ دیش اور نائیجیریا کے طلبہ شامل ہیں۔

ہوم سیکرٹری یویٹ کوپر کے مطابق کچھ طلبا کی جانب سے پناہ کی درخواستیں ایسی بھی آئیں جن کے ممالک میں کوئی ہنگامی یا خطرناک صورتحال موجود نہیں تھی۔ حکومت نے اسے نظام کے غلط استعمال سے تعبیر کیا ہے۔

یاد رہے کہ اس سے ایک روز قبل برطانیہ نے پناہ گزین خاندان کے ملاپ کی نئی درخواستیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

حماس تمام 20 یرغمالیوں کو ایک ساتھ اور فوراً رہا کرے؛ ٹرمپ کی دھمکی

Express News

مغربی کنارے کا الحاق ہماری ریڈ لائن ہے؛ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو انتباہ

Express News

چین کے جدید ٹیکنالوجی سے لیس نئے میزائل؛ دنیا کے کسی بھی کونے کو نشانہ بناسکتے ہیں

Express News

موت کی افواہیں اُڑتی رہیں، ٹرمپ گالف کھیلتے رہے؛ دلچسپ ردعمل آگیا

Express News

یروشلم میں اسرائیلی وزیراعظم کیخلاف مظاہرے؛ گھر کے باہر گاڑی اور ٹینک نذرِ آتش

Express News

’’مفت‘‘ پلے اسٹیشن نہ ملنے پر دکان میں توڑ پھوڑ کی ویڈیو وائرل؛ حقیقت کیا ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو