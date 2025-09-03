برطانیہ میں ویزا مدت سے زائد قیام کرنے والے طلبا کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ

لندن: برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ویزے کی مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد قیام کرنے والے غیر ملکی طلبہ کو ملک بدر کیا جائے گا۔
برطانوی میڈیا کے مطابق ہوم آفس نے اس سلسلے میں ہزاروں بین الاقوامی طلبا کو ای میلز اور ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے خبردار کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ویزہ ختم ہونے کے بعد پناہ کی درخواستوں میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں برطانیہ کو تقریباً 14 ہزار 800 پناہ کی درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے زیادہ تر طلبا اسٹڈی ویزے پر برطانیہ آئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ پاکستانی طلبا شامل تھے جنہوں نے 5 ہزار 700 درخواستیں جمع کرائیں، اس کے بعد بھارت، بنگلہ دیش اور نائیجیریا کے طلبہ شامل ہیں۔
ہوم سیکرٹری یویٹ کوپر کے مطابق کچھ طلبا کی جانب سے پناہ کی درخواستیں ایسی بھی آئیں جن کے ممالک میں کوئی ہنگامی یا خطرناک صورتحال موجود نہیں تھی۔ حکومت نے اسے نظام کے غلط استعمال سے تعبیر کیا ہے۔
یاد رہے کہ اس سے ایک روز قبل برطانیہ نے پناہ گزین خاندان کے ملاپ کی نئی درخواستیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔