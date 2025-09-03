شرجیل میمن سے ایشین ڈویلپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات، ریڈ لائن منصوبے پر تبادلہ خیال

کراچی:
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈویلپمنٹ بینک کے اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی جس میں ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔
ایشین ڈولپمینٹ بینک کے وفد میں ڈیوڈ مارگونز اسٹرن، سید عمر علی شاہ، حمید خان، فرانسوا لوئی گلیوم، احسن پراچہ اور وینجنگ پو شامل تھے، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن اور سی ای او ٹرانس کراچی فواد غفار سومرو بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔
اجلاس میں ریڈ لائن بی آر ٹی کے لاٹ ون اور لاٹ ٹو کے تحت جاری تعمیراتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی، ایشین ڈولپمینٹ بینک کے وفد نے ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کو کراچی شہر کی سفری ضروریات کے لئے نہایت اہم قرار دیا۔
ایشین ڈویلپمنٹ بینک کے وفد نے کہا کہ منصوبے کی بروقت اور معیاری تکمیل کے لئے مالی اور تکنیکی دونوں سطحوں پر ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔
شرجیل انعام میمن نے گفتگو کے دوران کہا کہ ریڈ لائن بی آر ٹی حکومت سندھ کا ترجیحی منصوبہ ہے جس سے روزانہ لاکھوں شہری مستفید ہوں گے، منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لئے تمام متعلقہ ادارے قریبی رابطے میں رہیں اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دیں۔
شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا کہ منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو محفوظ، تیز اور کم لاگت سفری سہولت میسر ہوگی اور شہر کے ٹریفک نظام میں نمایاں بہتری آئے گی، اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ ریڈ لائن بی آر ٹی کی بروقت تکمیل کیلئے تمام اسٹیک ہولڈرز مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے۔