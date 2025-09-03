پون کلیان کی فلم ’او جی‘ کا پہلا ٹکٹ نیلامی میں بھاری قیمت پر فروخت 

پون کلیان کی یہ فلم 25 ستمبر کو بھارتی سنیما گھروں کی زینت بنے گی

September 03, 2025
تیلگو فلم انڈسٹری کے سپر اسٹار اور آندھرا پردیش کے صوبائی وزیر پون کلیان کی فلم ’او جی‘ کا پہلا ٹکٹ نیلامی میں بھاری قیمت پر فروخت کر دیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اس ٹکٹ کی آمدنی پون کلیان کی سیاسی پارٹی کو عطیہ کی جائے گی۔ ٹکٹ کو فروخت کرنے کیلئے آن لائن نیلامی کی گئی تھی جس کو اداکار کے فین کلب ٹیم پون کلیان نارتھ امریکا نے 5 لاکھ بھارتی روپے کی بھاری قیمت میں خریدا ہے۔

فلم او جی کی ریلیز کیلئے مداح بےصبری سے انتظار کر رہے ہیں اس فلم کی کہانی ایک گینگسٹر کے گرد گھومتی ہے اور پون کلیان اس فلم میں مرکزی کردار نبھاتے ایکشن مناظر میں نظر آئیں گے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس فلم کے زریعے بالی ووڈ اسٹار عمران ہاشمی بھی بطور ولن اپنا تیلگو فلم ڈیبیو کر رہے ہیں۔ ٹالی ووڈ کے سپر اسٹار پون کلیان کی یہ فلم 25 ستمبر کو بھارتی سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ 

 
