11 سالہ بچی کی موت؛ غفلت اور غلط تشخیص پر ہولی فیملی اسپتال کے 2 ڈاکٹرز معطل

راولپنڈی:
ہولی فیملی اسپتال میں 11 سالہ کائنات کی موت پر 2 ڈاکٹرز کو غفلت اور غلط تشخیص کا مرتکب قرار دے کر معطل کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے پیڈز سرجری کے دونوں ڈاکٹرز کامران اور سلمان کو معطل کرتے ہوئے لاہور طلب کر لیا ہے۔ ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
رپورٹس کے مطابق 29 اگست کو 11 سالہ کائنات کو پیٹ میں درد کے باعث اسپتال لایا گیا جہاں غلط تشخیص کے نتیجے میں اپینڈکس کا آپریشن کردیا گیا۔ بچی مسلسل درد سے چیختی چلاتی رہی اور بالآخر دم توڑ گئی۔
ایم ایس ہولی فیملی اسپتال کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی اور وائس چانسلر راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی ہائی لیول کمیٹی دونوں نے ڈاکٹرز کو لاپروائی، نااہلی اور تاخیر سے علاج کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
اُدھر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اپنی انکوائری شروع کر دی ہے، جس میں دونوں کمیٹیوں کی رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیشن اپنی رپورٹ میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے سفارشات مرتب کرے گا۔