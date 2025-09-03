مریم نواز کا دورہ ملتان کے دوران دکانیں بند کروانے کا سخت نوٹس، رپورٹ طلب کرلی

میرے دورے میں کسی کو تکلیف ہو، مجھے گوارا نہیں ہے، وزیراعلیٰ پنجاب

ویب ڈیسک September 03, 2025
فوٹو ٹویٹر

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے دورہ ملتان کے موقع پر دکانیں بند کروانے کی خبروں کا نوٹس لے لیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دورہ ملتان کے موقع پر پولیس کی جانب سے دکانیں بند کروائی گئیں تھیں۔

وزیراعلیٰ مریم نواز نے دکانیں بند کروانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سے فوری رپورٹ طلب کرلی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ میرے دورے میں کسی کو تکلیف ہو، مجھے گوارا نہیں ہے۔

قبل ازیں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہیڈ محمد والا بریچنگ پوائنٹ کا دورہ کیا جہاں اراکین پارلیمنٹ نے ملتان شہرکو بچانے پر وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا جبکہ سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے خاندان کو کنارے سے خود ریسیو کیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف سے متاثرہ خاندانوں کا اظہار تشکر، جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔

مریم نواز نے کہا کہ سیلاب میں پھنسے اپنے بہن بھائیوں کا دکھ درد بانٹنے آئی ہوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ اور آپ کے مال مویشیوں خیریت سے باہر آگئے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے تھرمل امیجنگ ڈرون کی مدد سے متاثرین کی نشاندہی کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا، حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ تھرمل امیجنگ کیمرہ آٹھ کلو میٹر تک مسلسل 45 منٹ تک پرواز کر سکتا ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی پی ڈی ایم اے کو مزید ڈیزاسٹر وین مہیا کرنے کی ہدایت بھی کی۔

کمشنر ملتان، عامر کریم خاں اور ڈپٹی کمشنر وسیم سندھو نے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کو تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی اور بتایا کہ ضلع ملتان تقریباً 150فٹ طویل ایریا براہ راست سیلابی پانی سے متاثر ہورہا ہے۔ 
 
