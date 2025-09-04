کراچی میں پراسرار واقعات، ایک خاتون جاں بحق، ایک شخص زخمی

فائرنگ سے زخمی شخص کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے

ویب ڈیسک September 04, 2025
کراچی:

شہر قائد میں پیش آنے والے دو الگ الگ پراسرار واقعات میں نوجوان خاتون زہریلی چیز کھانے سے جاں بحق ہو گئی، جبکہ دوسرے واقعے میں فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوا۔

چھیپا فاؤنڈیشن کے مطابق پہلا واقعہ محمودآباد کے علاقے اعظم بستی، گلی نمبر چار میں پیش آیا جہاں 22 سالہ انیلہ نامی خاتون پراسرار طور پر زہریلی چیز کھانے کے باعث جاں بحق ہو گئی۔

لاش کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی علاقہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق یہ واقعہ خودکشی، حادثہ یا قتل کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہیں۔

دوسرا واقعہ پاک کالونی کے علاقے حسرت موہانی محلہ میں پیش آیا، جہاں نامعلوم سمت سے کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں 34 سالہ سلمان نامی شخص زخمی ہو گیا۔

پولیس حکام کے مطابق زخمی کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
