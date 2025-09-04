بھارت کے اسپتال میں لرزہ خیز واقعہ، آئی سی یو وارڈ میں چوہے نے 2 نومولود بچوں کو کاٹ لیا

اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بچی کی موت چوہے کے کاٹنے سے نہیں ہوئی

ویب ڈیسک September 04, 2025
اندور: بھارت کے ریاست مدھیہ پردیش کے ایک بڑے سرکاری اسپتال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں چوہے نے انتہائی نگہداشت وارڈ (ICU) میں داخل دو نومولود بچوں کو کاٹ لیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نومولود بچی کا وزن 1.2 کلوگرام تھا اور وہ نمونیا کے باعث اسپتال میں داخل تھی، جبکہ دوسرا بچہ 1.6 کلوگرام وزن کے ساتھ وینٹی لیٹر پر تھا۔ دونوں کو چوہے نے ہاتھ اور کندھے پر کاٹا۔

اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بچی کی موت چوہے کے کاٹنے سے نہیں ہوئی، تاہم یہ واقعہ حفاظتی انتظامات میں سنگین غفلت کو ظاہر کرتا ہے۔ واقعے کے بعد وارڈ کی دو نرسوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتظامیہ کے مطابق اسپتال کے اردگرد بارش کا پانی جمع ہونے اور سیوریج لائن ٹوٹنے کی وجہ سے پچھلے چند دنوں سے وارڈ میں چوہے دکھائی دے رہے تھے۔

 
