ایشیا کپ 2025: یو اے ای نے اسکواڈ کا اعلان کردیا

ایشیا کپ 2025 کے لیے یو اے ای نے اسکواڈ کا اعلان کردیا۔
تفصیلات کے مطابق اوپننگ بلے باز محمد وسیم 17 رکنی اسکواڈ کی قیادت کریں گے۔
یو اے ای کی ٹیم پاکستان، بھارت اور عمان کے ساتھ گروپ اے میں شامل ہے۔
نو ستمبر سے شروع ہونے والے ایونٹ میں یو اے ای کی ٹیم اپنا پہلا میچ 10 ستمبر کو بھارت کے خلاف کھیلے گی۔
یو اے ای اسکواڈ:
محمد وسیم (کپتان)، علیشان شرفو، آریانش شرما (وکٹ کیپر)، آصف خان، دھرو پراشر، ایتھن ڈی سوزا، حیدر علی، ہرشیت کوشک، جنید صدیق، مطیع اللہ خان، محمد فاروق، محمد جواد اللہ، محمد زوہیب، راہول چوپڑا (وکٹ کیپر)، روہید خان، سمرن جیت سنگھ اور صغیر خان