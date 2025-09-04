کیا سی ٹی اسکین کینسر کا خطرہ بڑھاتا ہے؟

سی ٹی اسکین میں ایکس ریز استعمال ہوتی ہیں اور اس سے جسم میں آئیونائزنگ ریڈی ایشن داخل ہوتی ہے۔ یہ ریڈی ایشن ڈی این اے کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور لمبے عرصے میں کینسر کے امکانات کو کچھ حد تک بڑھا سکتی ہے۔
تاہم چند اہم نکات یاد رکھنا ضروری ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:
ایک عام سی ٹی اسکین میں ریڈی ایشن کی مقدار عام ایکس رے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ مقدار اتنی زیادہ نہیں کہ فوراً کینسر پیدا کر دے۔
اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک سی ٹی اسکین سے کینسر کا خطرہ بہت معمولی حد تک بڑھتا ہے، خاص طور پر اگر زندگی میں بار بار اسکین نہ کرایا جائے۔
بچے اور کم عمر افراد ریڈی ایشن کے اثرات کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ بار بار یا غیر ضروری سی ٹی اسکین کروانے سے مجموعی طور پر خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
اکثر صورتوں میں سی ٹی اسکین سے حاصل ہونے والا نفع اتنا قیمتی اور جان بچانے والا ہوتا ہے کہ اس کا معمولی خطرہ قابلِ قبول سمجھا جاتا ہے۔
مختصر یہ کہ سی ٹی اسکین کینسر کے خطرے کو تھوڑا سا بڑھاتا ہے لیکن یہ خطرہ عام طور پر بہت کم ہوتا ہے، اور جب ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اکثر اس ممکنہ خطرے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔