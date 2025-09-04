سونا اسمگلنگ کیس؛ معروف بھارتی اداکارہ پر سوا تین ارب روپے سے زائد جرمانہ

بھارتی اداکارہ کو بنگلور ایئرپورٹ پر 15 کلو سونے کے ساتھ مارچ میں گرفتار کیا گیا تھا

ویب ڈیسک September 04, 2025
اداکارہ رانیا راؤ — بنگلور ایئرپورٹ پر سونا اسمگلنگ کیس میں گرفتار اور اب 1.02 ارب روپے کے جرمانے کا سامنا۔

بالی وُوڈ اور ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ رانیا راؤ چند ماہ قبل تقریباً 15 کلو گرام سونا اسمگل کرنے کی کوشش میں بنگلورو ایئرپورٹ سے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق پولیس تفتیش کے دوران اداکارہ کے گھر سے مزید 2 کروڑ مالیت کے زیورات اور 2 کروڑ 67 لاکھ بھارتی روپے نقدی بھی برآمد ہوئی تھی۔

اداکارہ کو رواں سال مارچ میں 14.8 کلو سونا اسمگل کرتے ہوئے بنگلور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔

دلچسپ یا چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ رانیا راؤ مبینہ طور پر بار بار بیرونِ ملک سفر کرتی رہیں اور پولیس اسکواڈ کے ذریعے کسٹمز چیک سے بچ نکلتی تھیں۔

تحقیقات مکمل ہونے پر ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس (DRI) نے اداکارہ پر 1.02 ارب بھارتی روپوں (3 ارب 37 کروڑ پاکستانی) کا بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔

اداکارہ کے ساتھ ساتھ شریک ملزمان ایک بڑے ہوٹل کے مالک ترن کونڈراجو اور دو جیولرز سہیل سکریا جین اور بھارت کمار جین پر بھی کروڑوں روپے جرمانہ عائد ہوا ہے۔

یاد رہے کہ جولائی میں بھی رانیا راؤ کو ایک سال کی سزا سنائی جا چکی ہے اور اب ایک بار پھر وہ سرخیوں میں ہیں۔

 

 

 
