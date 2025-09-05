جنوبی افریقا نے دلچسپ مقابلے کے بعد انگلینڈ کو شکست دیکر سیریز جیت لی

جنوبی افریقا نے انگلینڈ کو دوسرے ایک روزہ میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد 5 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کرلی۔
لارڈز میں کھیلے گئے سیریز کے دوسرے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے 331 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 325 رنز بنائے۔
انگلینڈ کی جانب سے جوس بٹلر اور جو روٹ 61، 61 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جیکب بیتھل 58، وِل جیکس 39، کپتان ہیری بروک 33، بین ڈکٹ 14، برائڈن کارس 7 اور عادل راشد 2 رنز جبکہ جیمی اسمتھ 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔
جوفرا آرچر 27 اور ثاقب محمود 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔
پروٹیز کی جانب سے ناندرے برجر نے 3 اور کیشو مہاراج نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کوربن بوش، لونگی اینگیڈی اور سینورن مٹھوسامی نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل انگلینڈ کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقا نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 330 رنز بنائے۔
پروٹیز کی جانب سے میتھیو بریٹزکے85 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹرسٹئن اسٹبز 58، ایڈن مارکرم 49، ڈیوالڈ بریوس 42، رائن رکلٹن 35، سینورن مُٹھو سامی 7، کپتان ٹیمبا بووما 4 اور کیشور مہاراج 1 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔
کوربن بوش 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔
انگلینڈ کی جانب سے جوفرا آرچر نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عادل راشد نے 2 جبکہ جیکب بیتھل نے 1 وکٹ حاصل کی۔