جنوبی افریقا نے دلچسپ مقابلے کے بعد انگلینڈ کو شکست دیکر سیریز جیت لی

انگلینڈ کی ٹیم نے 331 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 325 رنز بنائے

ویب ڈیسک September 05, 2025
(تصویر: ای سی بی)

جنوبی افریقا نے انگلینڈ کو دوسرے ایک روزہ میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد 5 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کرلی۔

لارڈز میں کھیلے گئے سیریز کے دوسرے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے 331 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 325 رنز بنائے۔

انگلینڈ کی جانب سے جوس بٹلر اور جو روٹ 61، 61 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جیکب بیتھل 58، وِل جیکس 39، کپتان ہیری بروک 33، بین ڈکٹ 14، برائڈن کارس 7 اور عادل راشد 2  رنز جبکہ جیمی اسمتھ 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

جوفرا آرچر 27 اور ثاقب محمود 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

پروٹیز کی جانب سے ناندرے برجر نے 3 اور کیشو مہاراج نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کوربن بوش، لونگی اینگیڈی اور سینورن مٹھوسامی نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل انگلینڈ کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقا نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 330 رنز بنائے۔

پروٹیز کی جانب سے میتھیو بریٹزکے85 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹرسٹئن اسٹبز 58، ایڈن مارکرم 49، ڈیوالڈ بریوس 42، رائن رکلٹن 35، سینورن مُٹھو سامی 7، کپتان ٹیمبا بووما 4 اور کیشور مہاراج 1 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

کوربن بوش 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

انگلینڈ کی جانب سے جوفرا آرچر نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عادل راشد نے 2 جبکہ جیکب بیتھل نے 1 وکٹ حاصل کی۔
