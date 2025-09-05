سعودیہ میں خاتون سے ہزاروں نشہ آور گولیاں برآمد، سہولت کار ایف آئی اے اہلکار کی ضمانت مسترد

ایف آئی اے اہلکار کی معاونت کے بغیر خاتون کا منشیات لے کر بیرون ملک روانہ ہونا ممکن نہیں تھا، عدالت

ویب ڈیسک September 05, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے منشیات اسمگلنگ میں سہولت کاری کے الزام میں گرفتار ایف آئی اے اہلکار طاہر حسن کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔

جسٹس حسن رضوی اور جسٹس شہزاد ملک پر مشتمل سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی، جس میں جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ جدہ ایئرپورٹ پر ایک خاتون سے 35 ہزار نشہ آور گولیاں برآمد ہوئیں، جس کے بعد سعودی حکام نے پاکستان سے رابطہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملزم نے خاتون کو منشیات اسمگلنگ میں سہولت کاری فراہم کی۔

جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے اہلکار کی معاونت کے بغیر خاتون کا بیرون ملک روانہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم کے خلاف 4 مزید مقدمات بھی درج ہیں۔

ملزم کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ طاہر حسن کو ایف آئی اے نے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا، تاہم عدالت نے دلائل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹھوس شواہد کی روشنی میں ملزم کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔

منشیات فروشی کے ملزم کی درخواست ضمانت بھی مسترد

علاوہ ازیں ایک دوسرے کیس میں سپریم کورٹ نے منشیات فروخت کے ملزم فرمان کی ضمانت درخواست بھی مسترد کردی۔جسٹس حسن رضوی نے استفسار کیا کہ ملزم کیخلاف چالان تاخیر سے داخل کیوں ہوا؟ کیا اتنی بڑی انکوائری تھی جو چالان داخل کرنے میں وقت لگ گیا۔

سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم منشیات کی پڑیاں فروخت کرتے پکڑا گیا جب کہ ملزم کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ میرے موکل پر منشیات اسمگلنگ کا کوئی الزام نہیں  ہے۔

جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے کہ منشیات کی بر آمدگی پر سیکشن 9 سی لگ جاتا ہے۔ وکیل صاحب یہاں جتنی مرضی تقریر کریں، ضمانت کا کیس نہیں بنتا۔

جسٹس شہزاد ملک نے وکیل ریاست علی آزاد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ  آج کل آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ وکیل نے کہا کہ میں موکل کی درخواست ضمانت واپس لے لیتا ہوں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد، خیبرپختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

پنجاب میں وائلڈ لائف سروے کا نیا مرحلہ، نباتات کی گنتی شروع

Express News

ملک بھر میں ضلعی انتظامیہ کے قانونی اور انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کا فیصلہ

Express News

راولپنڈی سے رواں سال 3 ہزار افغان شہریوں کو ڈی پورٹ کردیا گیا

Express News

پاکستان میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت

Express News

سندھ میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو