پشاور میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری

پنجاب سے سپلائی پر پابندی کے بعد سے آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، روٹی کا وزن بھی کم کیا جانے لگا

اسٹاف رپورٹر September 05, 2025
آٹا مہنگا ہونے کی ذمے دار حکومت ہو گی، چیئرمین فلور ملز، معاملہ حل کر لیا جائے گا، ترین ۔ فوٹو: فائل

پشاور میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری ہے، 80 کلو آٹے کی بوری کے قیمت میں مزید 300 روپے کا اضافہ ہوگیا اور بوری کی قیمت 10 ہزار سے بڑھ کر 10300 روپے ہوگئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق آٹے کی قیمتوں میں اب تک ساڑھے چار ہزار روپے فی بوری کا اضافہ ہوا ہے، 20 کلو آٹے کی بوری اسپیشل 2400 روپے تک پہنچ گئی ہے۔

پنجاب سے سپلائی پر پابندی عائد کرنے کے بعد آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف روٹی کا وزن مسلسل کم ہو رہا ہے اور 170 گرام سے روٹی 120 گرام جبکہ 100 گرام سے 60 گرام تک روٹی آگئی ہے۔

اطلاعات کے مطابق پرانے اسٹاک کو بھی نئی قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا ہے، پشاور میں آٹا بحران سلسل شدت اختیار کر رہا ہے، قبائلی علاقہ جات کو آٹے کی اسمگلنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ افغانستان کو بھی اسمگلنگ اور سپلائی کا سلسلہ جاری ہے۔
