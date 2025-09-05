برطانیہ میں زیادتی کیس سے بری کرکٹر حیدر علی نے پاکستان کیلیے اڑان بھر لی

تفتیش میں قومی کرکٹر پر الزامات ثابت نہ ہوسکے جس کی بناپر کیس بند کردیا تھا

اسپورٹس رپورٹر September 05, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

برطانیہ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کے الزام میں گرفتار ہونے والے قومی کرکٹر حیدرعلی نے کیس خارج ہونے کے بعد لندن سے پاکستان کےلیے اڑان بھرلی۔قومی کرکٹر کو ان کےدوستوں نے ائرپورٹ پر نیک تمناؤں کےساتھ رخصت کیا۔

مانچسٹر پولیس نے 4 اگست کو حیدر علی کے خلاف مبینہ جنسی زیادتی کی شکایت موصول ہونے کے بعد تحقیقات شروع کی تھیں، جس کا واقعہ 23 جولائی کو مبینہ طور پر مانچسٹر میں پیش آیا تھا۔

برطانوی پولیس نے کو قومی کرکٹر کو گرفتارکرنے کے دو دن بعد رہا کردیا تھا۔بعد ازاں تفتیش میں ان پر لگے الزامات ثابت نہ ہوسکےجس کی بناپر کیس بند کردیا تھا۔ پاسپورٹ ملنے کے بعد حیدرعلی کی وطن واپسی ممکن ہوئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

 Sep 06, 2025 02:26 PM |
یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

 Sep 06, 2025 10:43 AM |
رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

 Sep 06, 2025 09:31 AM |

رائے

دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |
بیادِ غضنفر

بیادِ غضنفر

Sep 06, 2025 01:08 AM |

متعلقہ

Express News

حنیف محمد ٹرافی: دوسرے روز بھی بیٹرز چھائے رہے

Express News

آئی پی ایل کے بعد ایک اور بھارتی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں میچ فکسنگ کا انکشاف

Express News

برطانیہ میں زیادتی کیس سے بری کرکٹر حیدر علی نے پاکستان کیلیے اڑان بھر لی

Express News

ایشیا کپ: بھارت میچ پریکٹس کے فقدان سے پریشان

Express News

آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ: دفاعی چیمپئن آسٹریلیا نے اسکواڈ کا اعلان کردیا

Express News

مچل اسٹارک اپنی ریٹائرمنٹ سے متعلق کسے آگاہ نہ کرنے پر شرمندہ ہیں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو