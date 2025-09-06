انقرہ میں یومِ دفاع و شہدا کی  تقریب؛ ترک وزیر دفاع کی شرکت اور اظہارِ یکجہتی

معرکہ حق میں پاکستانی فوج نے اپنی صلاحیت، تیاری اور خودمختاری کے دفاع کے عزم کا مظاہرہ کیا، سفیر پاکستان

ویب ڈیسک September 06, 2025
facebook whatsup

پاکستان کے یومِ دفاع و شہدا کی مناسبت سے پاکستانی سفارت خانہ انقرہ میں  شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ترک وزیر دفاع نے بھی شرکت کی۔

اس موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کی جرأت، قربانیوں اور قومی خودمختاری و سالمیت کے دفاع کے عزم کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب  کے مہمان خصوصی ترک وزیرِ دفاع یاشار گلر تھے جب کہ دیگر معزز مہمانوں میں ارکانِ پارلیمان، چیف آف جنرل اسٹاف، کمانڈر ترک بری فوج، کمانڈر ترک فضائیہ، چیئرمین بیوک بیرلیک پارٹی، دفاعی صنعت کے سابق سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل دمیر، ترک سول و عسکری حکام، سفرا، دفاعی اتاشی، میڈیا نمائندگان اور ترکی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے افراد شامل تھے۔

اپنے خطاب میں ترک وزیرِ دفاع یاشار گلر نے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ اور مستحکم دفاعی تعلقات کو سراہا اور پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔

انہوں نے دفاعی تعاون، مشترکہ پیداوار، تربیت اور انسدادِ دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا اور پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار بھی کیا۔

پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید نے اپنے خطاب میں 6 ستمبر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن پاکستانی قوم اور افواج کی یکجہتی، عزم اور بہادری کی علامت ہے۔ انہوں نے 1965ء کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس دن، عددی برتری رکھنے والے دشمن نے پاکستان پر بلااشتعال حملہ کیا جس کا پاکستانی افواج نے پوری قوم کی حمایت سے بھرپور جواب دیا۔

سفیر پاکستان نے حالیہ معرکہ حق میں پاکستان کی عسکری کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر پاکستان نے اپنی صلاحیت، تیاری اور خودمختاری کے دفاع کے عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہماری افواج نے تحمل، درستگی اور طاقت کے ساتھ جواب دیا جو کہ امن سے وابستگی اور قومی خودمختاری کے دفاع کا ثبوت ہے۔

انہوں نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے جموں و کشمیر کے تنازع کے اقوامِ متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آخر میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر یوسف جنید نے ترک قیادت اور عوام کا پاکستان اور کشمیری عوام کے لیے مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا اور پاک ترکی اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ، بالخصوص دفاعی تعاون اور عوامی روابط کو سراہا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

 Sep 06, 2025 02:26 PM |
یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

 Sep 06, 2025 10:43 AM |
رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

 Sep 06, 2025 09:31 AM |

رائے

دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |
بیادِ غضنفر

بیادِ غضنفر

Sep 06, 2025 01:08 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کا جشن عیدمیلادالنبی ﷺ کے موقع پر پیغام

Express News

سیلابی پانی کے اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں، شرجیل میمن

Express News

مودی سرکار باز نہ آئی؛ بھارت کا ایک اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

محکمہ موسمیات کی اتوار کو کراچی میں بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ

Express News

کراچی میں دندناتے ہوئے ڈمپر نے ایک اور شہری کی جان لے لی، دوسرا زخمی

Express News

نبی آخری الزماں حضرت محمدﷺ کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو