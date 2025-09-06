پاکستان فٹبال فیڈریشن نے نئے لوگو کی منظوری دے دی

پاکستان فٹبال فیڈریشن(پی ایف ایف) نے نئے لوگو کی منظوری دے دی۔
تفصیلات کے مطابق ایگزیکٹو کمیٹی نے صدر سید محسن گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں پی ایف ایف کے نئے لوگو کی منظوری دی۔
اس موقع پر صدر پی ایف ایف محسن گیلانی نے کہا کہ پرانا لوگو پاکستان کی قومی شناخت اور وقار کی عکاسی نہیں کرتا تھا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ نیا لوگو پاکستان کی ثقافت، روح اور عالمی امیج کو اجاگر کرے گا۔
پی ایف ایف کے مطابق نیا لوگو پاکستان کی فٹبال کی میراث اور مستقبل کی امنگوں کی علامت ہے۔
پی ایف ایف کا کہنا ہے کہ اسپانسرز کی توقعات کے مطابق جدید اور نمائندہ لوگو متعارف کرایا گیا ہے۔