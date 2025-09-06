60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

اکنامک افیئرز ونگ نے مقدمہ درج کرکے امیگریشن حکام کو بھی اطلاع دے دی ہے تاکہ جوڑے کو بیرون ملک جانے سے روکا جاسکے

ویب ڈیسک September 06, 2025
بالی ووڈ کی معروف اداکارہ شلپا شیٹی اور ان کے شوہر راج کندرا بڑے مالیاتی اسکینڈل میں پھنس گئے۔ ممبئی پولیس نے 60 کروڑ روپے کی مبینہ دھوکا دہی کے کیس میں راج کندرا کے خلاف ’لُک آؤٹ نوٹس‘ جاری کردیا ہے تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جاسکیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق کاروباری شخصیت دیپک کوٹھاری نے پولیس کو شکایت درج کرائی تھی کہ شلپا شیٹی اور راج کندرا نے ان کے ساتھ بھاری مالی دھوکا دہی کی ہے۔ یہ معاملہ جوڑے کی بند ہوچکی کمپنی بیسٹ ڈیل ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ سے جڑا ہوا ہے۔

شکایت کنندہ کا مؤقف ہے کہ ملزمان نے پہلے قرض لیا اور پھر اسے سرمایہ کاری کے نام پر ظاہر کرکے ماہانہ منافع دینے کا وعدہ کیا، مگر 2015 سے 2023 تک آٹھ برسوں میں جمع کی گئی رقم کو کاروبار پر استعمال کرنے کے بجائے ذاتی اخراجات پر خرچ کردیا گیا۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی 2016 میں اس وقت مشکلات کا شکار ہوئی جب شلپا شیٹی نے بطور ڈائریکٹر استعفیٰ دیا، اور بعد ازاں کمپنی دیوالیہ ہوگئی۔ اس سلسلے میں اکنامک افیئرز ونگ نے مقدمہ درج کرکے امیگریشن حکام کو بھی اطلاع دے دی ہے تاکہ جوڑے کو بیرون ملک جانے سے روکا جاسکے۔

شلپا شیٹی اور راج کندرا کے وکیل نے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خالصتاً ایک پرانا کاروباری تنازع ہے جس کا کوئی فوجداری پہلو نہیں بنتا، بلکہ یہ معاملہ سول نوعیت کا ہے۔
