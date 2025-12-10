ایشیز: آسٹریلیا کا تیسرے ٹیسٹ کیلیے اسکواڈ کا اعلان، کپتان کی واپسی

اگر اگلے چند دنوں میں کوئی مسئلہ پیش نہ آیا تو کمنز ایڈیلیڈ میں ٹیم کی قیادت کرتے نظر آئیں گے، کوچ

اسپورٹس ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup

کرکٹ آسٹریلیا نے ایڈیلیڈ میں انگلینڈ کے خلاف ایشیز سیریز کے تیسرے میچ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق اسٹار فاسٹ بولر اور مستقل کپتان پیٹ کمنز کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے ایڈیلیڈ میں سیریز کا پہلا میچ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔

کمنز کافی عرصے سے کمر کی تکلیف میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے پرتھ اور بریسبین میں ہونے والے ابتدائی دو ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے تھے۔

دونوں میچز میں آسٹریلیا نے آٹھ آٹھ وکٹوں سے کامیابی حاصل کر کے سیریز میں 0-2 کی برتری حاصل کر رکھی ہے۔

آسٹریلوی ہیڈ کوچ اینڈریو میکڈونلڈ کا کہنا تھا کہ کمنز کی نیٹ سیشنز میں تیاری اطمینان بخش رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ نیٹس میں کی گئی مشق نے پیٹ کمنز کو مکمل طور پر اسکل اور فٹنس کے لحاظ سے تیار کر دیا ہے۔ اگر اگلے چند دنوں میں کوئی مسئلہ پیش نہ آیا تو وہ ایڈیلیڈ میں ٹیم کی قیادت کرتے نظر آئیں گے۔

دوسری جانب فاسٹ بولر جوش ہیزل ووڈ اسکواڈ میں شامل نہیں ہیں کیونکہ انہیں ایڑھی اور ہیمسٹرنگ کی انجریز کے باعث باقی مکمل سیریز سے باہر کر دیا گیا ہے۔

ٹیم مینجمنٹ کے مطابق وہ اب اپنی توجہ آئندہ سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری پر مرکوز کریں گے۔

اسکواڈ:

پیٹ کمنز (کپتان)، اسکاٹ بولینڈ، ایلکس کیری، برینڈن ڈوگٹ، کیمرون گرین، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، عثمان خواجہ، مارنس لبوشین، نیتھن لائن، مائیکل نیسر، اسٹیو اسمتھ، مچل اسٹارک، جیک ویدارلڈ، بیو ویبسٹر

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

 Dec 10, 2025 01:32 PM |
ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

 Dec 10, 2025 11:15 AM |
رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

 Dec 10, 2025 11:16 AM |

متعلقہ

Express News

35ویں نیشنل گیمز: دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی کی سبقت جاری

Express News

پاکستان کے معروف انٹرنیشنل کراٹے پلیئر سعدی عباس نے نیشنل گیمز میں مثال قائم کر دی

Express News

نیشنل گیمز: جمناسٹکس چیمپئن شپ واپڈا نے جیت لی

Express News

ایشیز: جوش ہیزل ووڈ سیریز سے باہر، پیٹ کمنز کی ایڈیلیڈ ٹیسٹ سے واپسی یقینی

Express News

نیشنل گیمز میں دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی کی سبقت جاری

Express News

ویرات کوہلی نے 933 کروڑ روپے سے زائد کی آفر کیوں ٹھکرائی؟ وجہ سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو