ایشیز: آسٹریلیا کا تیسرے ٹیسٹ کیلیے اسکواڈ کا اعلان، کپتان کی واپسی

کرکٹ آسٹریلیا نے ایڈیلیڈ میں انگلینڈ کے خلاف ایشیز سیریز کے تیسرے میچ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کردیا۔
تفصیلات کے مطابق اسٹار فاسٹ بولر اور مستقل کپتان پیٹ کمنز کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے ایڈیلیڈ میں سیریز کا پہلا میچ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔
کمنز کافی عرصے سے کمر کی تکلیف میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے پرتھ اور بریسبین میں ہونے والے ابتدائی دو ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے تھے۔
دونوں میچز میں آسٹریلیا نے آٹھ آٹھ وکٹوں سے کامیابی حاصل کر کے سیریز میں 0-2 کی برتری حاصل کر رکھی ہے۔
آسٹریلوی ہیڈ کوچ اینڈریو میکڈونلڈ کا کہنا تھا کہ کمنز کی نیٹ سیشنز میں تیاری اطمینان بخش رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ نیٹس میں کی گئی مشق نے پیٹ کمنز کو مکمل طور پر اسکل اور فٹنس کے لحاظ سے تیار کر دیا ہے۔ اگر اگلے چند دنوں میں کوئی مسئلہ پیش نہ آیا تو وہ ایڈیلیڈ میں ٹیم کی قیادت کرتے نظر آئیں گے۔
دوسری جانب فاسٹ بولر جوش ہیزل ووڈ اسکواڈ میں شامل نہیں ہیں کیونکہ انہیں ایڑھی اور ہیمسٹرنگ کی انجریز کے باعث باقی مکمل سیریز سے باہر کر دیا گیا ہے۔
ٹیم مینجمنٹ کے مطابق وہ اب اپنی توجہ آئندہ سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری پر مرکوز کریں گے۔
اسکواڈ:
پیٹ کمنز (کپتان)، اسکاٹ بولینڈ، ایلکس کیری، برینڈن ڈوگٹ، کیمرون گرین، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، عثمان خواجہ، مارنس لبوشین، نیتھن لائن، مائیکل نیسر، اسٹیو اسمتھ، مچل اسٹارک، جیک ویدارلڈ، بیو ویبسٹر