کراچی، ناگن چورنگی پر کرمنلز کے تعاقب کے دوران پولیس اہلکار زخمی، ملزمان گرفتار

مشتبہ ملزمان کے نہ رکنے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرلیا گیا

محمد شاہ میر خان September 07, 2025
کراچی:

شہر قائد کے علاقے نارتھ کراچی شاہراہِ نور جہاں تھانے کی حدود میں واقعے ناگن چورنگی کے قریب پولیس کارروائی کے دوران اہلکار معمولی زخمی ہوگیا۔

ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی کے مطابق ناگن چورنگی پر پولیس اہلکاروں نے مشتبہ موٹر سائیکل سوار کو رکنے کا اشارہ کیا، تاہم مشتبہ ملزمان کے نہ رکنے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرلیا گیا۔

ترجمان کے مطابق  کارروائی کے دوران 28 سالہ  کانسٹیبل تنویر خان ولد محمد اکبر خان، بیلٹ نمبر 49382 ملزمان کا تعاقب کرنے کے دوران زمین پر گر کر  معمولی زخمی ہوا۔

پولیس اہلکار تنقید کو جسم کے مختلف حصوں میں خراشیں آئیں جبکہ اہلکار کو حادثے کے بعد فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کیلئے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا تاہم پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔
