پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگِ میل عبور کرلیا،  انڈیکس تاریخ ساز بلندی پر

گزشتہ ہفتےبھی مارکیٹ میں تاریخ ساز تیزی کے نتیجے میں انڈیکس کی بلندی کے نئے ریکارڈز قائم ہوئے تھے

اسٹاف رپورٹر September 08, 2025
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کرلیا، جس کے نتیجے میں انڈیکس آج بھی تاریخ ساز بلندی پر پہنچ گیا۔

کاروباری ہفتے کا آغاز بازارِ حصص میں شان دار پیش رفت کے ساتھ ہوا، جہاں  کے ایس ای 100 انڈیکس نے ایک اور نیا ریکارڈ قائم کردیا۔ سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی اور کاروبار کے مثبت رجحانات کے باعث  انڈیکس  میں 691 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ مارکیٹ شروع ہوئی اور انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 54 ہزار 969 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔

بعد ازاں اسٹاک مارکیٹ میں بتدریج 1274 اور 1692 پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 55 ہزار 969 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔

یاد رہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر بھی انڈیکس نے 1 لاکھ 54 ہزار پوائنٹس کی حد عبور کی تھی اور اب جاری کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی مزید تیزی کے ساتھ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد واضح نظر آیا ہے۔
