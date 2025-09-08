کپل شرما شو چھوڑنے کی خبروں پر مشہور کامیڈین کا ردعمل سامنے آگیا

مشہور بھارتی ٹی وی کامیڈی پروگرام دی کپل شرما شو کے مشہور کامیڈین کیکو شاردا نے پروگرام کو خیرباد کہنے کی خبروں پر ردعمل دے دیا۔ 

بھارتی میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ جلد کیکو شاردا ایمازون پر نشر ہونے والے ایک کامیڈی شو کو جوائن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کپل شرما کے شو کو چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ 

تاہم اب کیکو شاردہ نے ان خبروں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شو چھوڑ کر نہیں جارہے اور ہمیشہ اس کامیڈی شو کا حصہ رہیں گے۔ 

یاد رہے کہ یہ افواہیں کرشنا ابھیشیک اور کیکو شاہ کی لڑائی کی وائرل ویڈیو کے بعد سامنے آئی تھیں جس پر وضاحت دیتے ہوئے کیکو نے انسٹاگرام پر کرشنا کیساتھ ایک بیک اینڈ وائٹ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے کی۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کیکو نے تصویر پر کیپشن دیا کہ ’یہ بندھن کبھی نہیں ٹوٹے گا اور وہ جھگڑا صرف ایک پرینک تھا‘۔

یاد رہے کہ اس سے قبل کامیڈین اداکار کرشنا ابھیشیک، سنیل گروور اور سمونا چکرورتی بھی شو چھوڑ کر جاچکے ہیں لیکن کرشنا اور سنیل گروور نے مداحوں کی پرزور فرمائش پر شو جو پھر سے جوائن کرلیا تھا۔ 

 
