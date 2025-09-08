بیرون ملک مقیم پاکستانی قیمتی سرمایہ ہیں، ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ترجیحات میں شامل ہے، وزیر اعظم

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں اور ان کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
وزیراعظم نے یہ بات چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن قمر رضا اور مینیجنگ ڈائریکٹر او پی ایف افضال بھٹی سے ملاقات کے دوران کہی۔
ملاقات میں وزیراعظم کو معرکہ حق میں پاکستان کی فتح کے حوالے سے بیرون ملک منعقد ہونے والی تقریبات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔
اس موقع پر چیئرمین او پی ایف اور ایم ڈی او پی ایف نے وزیراعظم کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل اور ان کو حل کرنے کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔
وزیراعظم نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں بیرون ملک مقیم پاکستانی ایک قوی افرادی قوت کے طور پر اہم خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔