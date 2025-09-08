بلدیاتی نمائندوں کا مسائل حل نہ ہونے پر خیبرپختونخوا حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا فیصلہ

دس ستمبر کو اجلاس طلب، یونین کونسلز کے نامزد امیدواروں سے مشاورت کے بعد اعلان کیا جائے گا، ترجمان

ویب ڈیسک September 08, 2025
facebook whatsup

خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے مسائل حل نہ ہونے پر ایک بار پھر حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ترجمان لوکل کونسلز ایسوسی ایشن و تحصیل چئیرمین سرائے نورنگ لکی مروت عزیز اللہ مروت نے اپنے حالیہ بیان مٰں کہا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ و گزشتہ صوبائی حکومتوں نے خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ 2019 کے ذریعے ترامیم کرکے ایکٹ کا حلیہ بگاڑ کر مقامی حکومتوں کے سر ضلعی حکومتوں کو کاٹ دیا پھر انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ 2022 کے ذریعے ترامیم کرکے فنڈز اور اختیارات سے بھی محروم کردیا۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ ساڑھے تین سالوں سے صوبائی حکومت نے مقامی حکومتوں کو ایک پیسہ ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیا ہے جوکہ عوام کے ساتھ ظلم مذاق ہے اورمقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کی تذلیل ہے جبکہ آئین و قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔

اُن کا کہنا تھا کہ رولز آف بزنس میں ترامیم کرکے مقامی حکومتوں کو عملی طور پر مفلوج کردیا گیا ہے جبکہ مقامی حکومتوں سے لینڈ یوز ، بلڈنگ کنٹرول اور واٹر سپلائی و سینیٹیشن کے اختیارات کے مکمل و جُزوی طور صوبائی حکومت نے اپنے اختیار میں لے لئے ۔ 

ترجمان نے کہا کہ مقامی حکومتوں کو منتقل کردہ دفاتر کیلئے تحصیل کی سطح پر ایک بھی دفتر قائم نہیں کیا گیا ، جبکہ اختیارات بھی عبوری انتظام کے تحت ڈپٹی کمشنرز کو تفویض کئے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کیطرف سے کردہ ان اقدامات کیوجہ سے اج خیبرپختونخوا میں مقامی حکومتیں مفلوج ہیں اور عوام کو گھروں کی دہلیز پر میونسپل و سماجی خدمات کی فراہمی شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ 

لوکل کونسلز ایسوسی ایشن خیبرپختونخوا نے صوبائی حکومت کیطرف سے کئے گئے وعدوں کا بہت انتظار کیا مگر صوبائی حکومت کسی وعدے کو پورا نہیں کرسکی اس لیے 10 ستمبر کے اجلاس میں آیندہ لائحہ عمل کا اعلان کرینگے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

بلدیاتی نمائندوں کا مسائل حل نہ ہونے پر خیبرپختونخوا حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا فیصلہ

Express News

خیبرپختونخوا اسمبلی میں گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

Express News

بہن کے روٹھ کر میکے بیٹھنے پر شوہر کے گھر میں گھس کر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق

Express News

پشاور میں متنازع پارٹی کے ممکنہ انعقاد پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج

Express News

وزیراعلیٰ گنڈا پور کا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پشاور میں جلسے کا اعلان

Express News

عمران خان کے بھانجوں کی گرفتاری اور مقدمات ختم کرنے کیلیے خیبرپختونخوا اسمبلی میں قرارداد منظور

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو