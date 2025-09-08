فائیوجی اسپیکٹرم کی نیلامی میں تاخیر، پاکستان کے 4.3 ارب ڈالر کی آمدنی سے محروم ہونے کا خدشہ

اسپیکٹرم کی کمی کی وجہ سے موبائل سروسز نہ صرف کم پیداواری ہوجاتی ہیں بلکہ صارفین کے لیے مہنگی بھی پڑتی ہیں، رپورٹ

ارشاد انصاری September 08, 2025
facebook whatsup
5g
چند ماہ مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے لیکن 5G کے آغاز کیلیے تیاری شروع کرنی چاہیے (فوٹو انٹرنیٹ)
اسلام آباد:

ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے فائیو جی اسپیکٹرم کی قیمتوں اور نیلامی میں تاخیر پر تحفظات کے باوجود حکومت کو اب تک ایسا کوئی قابلِ عمل متبادل منصوبہ پیش نہیں کیا گیا جس کے ذریعے ملک میں اسپیکٹرم کی دستیابی ممکن بنائی جاسکے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق یہ بات پیر کو وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی سربراہی میں منعقدہ اسپیکٹرم آکشن کمیٹی کے اجلاس میں سامنے آئی۔ ٹیلی کام انڈسٹری کی نمائندگی ٹیلی کام آپریٹرز ایسوسی ایشن (ٹی او اے) کے چیئرمین اور سی ای او جاز عامر ابراہیم نے کی جبکہ دیگر کمپنیوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔

اس موقع پر جی ایس ایم اے کے ایشیا پیسفک کے سربراہ جولیان گورمن نے پاکستان کی اسپیکٹرم پالیسی میں موجود خامیوں کی نشاندہی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیکٹرم کے بلند ریزرو پرائس اور ریگولیٹری رکاوٹیں اس عمل میں پیش رفت کو متاثر کر رہی ہیں۔

وفاقی وزرا شزہ فاطمہ خواجہ اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اس عزم کو دہرایا کہ حکومت ایک ڈیجیٹلی مربوط پاکستان کے لیے پُرعزم ہے، جہاں سستا، معیاری اور سب کے لیے قابلِ رسائی انٹرنیٹ فراہم کیا جاسکے۔

حکومتی نمائندوں نے بتایا کہ کچھ قانونی مسائل حل کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اسپیکٹرم بھی دستیاب ہوسکے جو عدالتی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے۔

وزیر آئی ٹی و ٹیلی کام نے کہا کہ اسپیکٹرم نیلامی پی ٹی سی ایل اور ٹیلی نار پاکستان کے انضمام میں تاخیر کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، دلچسپ امر یہ ہے کہ انضمام میں تاخیر کے باوجود ٹیلی کام آپریٹرز نے حکومت کو اسپیکٹرم کی فوری فراہمی کے لیے کوئی واضح پلان ’بی‘ پیش نہیں کیا۔

دوسری جانب اجلاس کے بعد جاز کے نمائندوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ حکومت کو بارہا زبانی طور پر یہ تجویز دے چکے ہیں کہ سعودی عرب، ویتنام اور انڈونیشیا کے ماڈلز کو اپنایا جائے جہاں اسپیکٹرم کی قیمت گزشتہ نیلامی کے محض 10 فیصد کے قریب رکھی جاتی ہے۔

مزید کہا گیا کہ بھارت میں حکومت نے عدالتی تنازعات حل کر کے اسپیکٹرم کے مسائل حل کیے اور پاکستان کو بھی یہی ماڈل اپنانا چاہیے۔

اس موقع پر جی ایس ایم اے کی رپورٹ بلڈنگ ڈیجیٹل پاکستان تھرو ایفیکٹیو اسپیکٹرم پالیسی بھی کمیٹی کو پیش کی گئی۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ اگر اسپیکٹرم کی فراہمی میں مزید تاخیر ہوئی تو پاکستان آئندہ پانچ سال میں 4.3 ارب ڈالر کے ممکنہ معاشی فوائد سے محروم ہو سکتا ہے۔

رپورٹ کے مطابق اسپیکٹرم کی کمی کی وجہ سے موبائل سروسز نہ صرف کم پیداواری ہو جاتی ہیں بلکہ صارفین کے لیے مہنگی بھی پڑتی ہیں۔

رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان میں اسپیکٹرم کی لاگت پہلے ہی آپریٹرز کی آمدنی کا 20 فیصد ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ شرحوں میں شمار ہوتی ہے۔

جی ایس ایم اے نے تجویز دی کہ پاکستان کو ایک متوازن حکمتِ عملی اختیار کرنا ہوگی جس میں قانونی، ریگولیٹری اور مالیاتی رکاوٹوں کو ختم کرنا اور ایک واضح روڈ میپ فراہم کرنا شامل ہو تاکہ آپریٹرز غیر یقینی صورتحال سے نکل سکیں۔

رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ اگر اصلاحات نہ کی گئیں تو پاکستان کی موبائل انڈسٹری کے لیے کوریج بڑھانا اور عوام کو سستی اور تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنا مشکل ہو جائے گا جس سے ڈیجیٹل پاکستان کا ایجنڈا سست روی کا شکار ہوسکتا ہے۔

ٹیلی کام انڈسٹری اور جی ایس ایم اے کے شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک مؤثر اسپیکٹرم پالیسی ہی پاکستان کی ڈیجیٹل تبدیلی کو تیز کرنے کا واحد راستہ ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

فائیوجی اسپیکٹرم کی نیلامی میں تاخیر، پاکستان کے 4.3 ارب ڈالر کی آمدنی سے محروم ہونے کا خدشہ

Express News

سمندر پار پاکستانیوں کا اعتماد، ماہ اگست میں 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر موصول

Express News

ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی ’’پاکستان پویلین‘‘ کے ساتھ انٹرسیک دبئی 2026 میں شرکت

Express News

سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگِ میل عبور کرلیا،  انڈیکس تاریخ ساز بلندی پر

Express News

پاکستانی برآمدات، 2 دہائیوں میں پائیدار ڈھانچہ نہ بنایا جا سکا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو