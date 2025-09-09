جنوبی وزیرستان میں زلزلے سے اسکول کو شدید نقصان

جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں آنے والے زلزلے سے سرکاری اسکول کو نقصان پہنچا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقہ وانا میں زلزلے سے گورنمنٹ ہائی اسکول وانا کی چار دیواری منہدم ہو گئی تاہم طلباء اور اساتذہ غیر محفوظ رہے۔
حال ہی میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں گورنمنٹ ہائی اسکول وانا جنوبی وزیرستان لوئر کی 190 فٹ طویل باؤنڈری وال زمین بوس ہوئی، جس کے باعث اسکول کے ہاسٹل میں مقیم طلباء اور اساتذہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔
طلباء کا کہنا ہے کہ چار دیواری نہ ہونے کے باعث وہ کمروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر باؤنڈری وال کی مرمت کی جائے تاکہ تعلیمی ماحول بحال ہو سکے۔
اسکول کے پرنسپل غلام حسین وزیر کے مطابق واقعے کی اطلاع زلزلے کے دن ہی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور ضلعی انتظامیہ کو دے دی گئی تھی۔
ان کا کہنا ہے کہ چار دیواری نہ ہونے سے تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں، اور طلباء و اساتذہ کی سیکیورٹی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔
انہوں نے متعلقہ حکام سے پرزور اپیل کی کہ فوری طور پر چار دیواری کی دوبارہ تعمیر شروع کی جائے تاکہ طلباء کو محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے۔