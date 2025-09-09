لاہور:
وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے کہا ہے کہ سینیٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے 10 سے 12 ارکان نے مجھے ووٹ دینے کیلئے رابطہ کیا اس لیے پی ٹی آئی نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں ںے کہا کہ تحریک انصاف نے اپنے کاغذات داخل کیے، پڑتال کا پراسیس مکمل کیا پھر وہ ہائیکورٹ چلے گئے اسٹے لینے کے لئے، جب تحریک انصاف کو ہائیکورٹ سے ناکامی ہوئی تو انھوں نے بائیکاٹ کا راستہ اختیار کرلیا۔
انہوں ںے کہا کہ تحریک انصاف کا بائیکاٹ کرنا اپنے ممبران پر عدم اعتماد ہے، تحریک انصاف کو خوف تھا اگر وہ ووٹ کاسٹ کرواتے تو ان کے دس سے بارہ ممبران مجھے ووٹ دیتے، ان کے دس سے بارہ ممبران نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، ممبران مجھے ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے ان کو منع کیا تھا مجھے ووٹ کاسٹ نہ کریں اپنے امیدوار کو ووٹ دیں۔
رانا ثنا نے کہا کہ کیبنٹ وزیراعظم کی ٹیم ہوتی ہے میں کیبنٹ کا حصہ ہوں، کیبنٹ کا ہر وزیر اپنی ذمہ داری اچھے انداز سے نبھا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کردی جائے، میں پہلے بھی اپنی ذمہ داری دیانت داری سے سرانجام دے رہا ہوں، شہباز شریف جو بھی ذمہ داری دیں گے اسے دیانت داری سے نبھاؤں گا، تمام وزراء اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک کام کررہے ہیں۔